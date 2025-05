Standul României organizat de ICR la Salonul Internațional de Carte de la Torino

Ajuns la cea de-a XXXVII-a ediţie, Salone Internazionale del Libro di Torino e cel mai important târg de carte din Italia şi unul dintre cele mai relevante la nivel european.

Protagoniştii din România, Republica Moldova și Italia sunt scriitori, traducători, editori, filologi, critici literari, istorici, filosofi, jurnalişti și reprezentanţi ai unor edituri italiene: Andrea Afribo, Mauro Barindi, Mircea Cărtărescu, Dan Octavian Cepraga, Aura Christi, Horia Corneliu Cicortaş, Iulia Cosma, Dumitru Crudu, Andreea Paula Danilescu, Emilia David, Margareta David, Cinzia Demi, Luiza Dinică, Cosmin Dumitrescu, Celestina Fanella, Mauro Ferrari, Vincenzo Fiore, Roberto Gerace, Nicoleta Silvia Ioana, Aurora Marin, Bruno Mazzoni, Roberto Merlo, Stejărel Olaru, Ana Maria Pătraşcu, Violeta Popescu, Fabio Pusterla, Roberto Scagno, Adriana Senatore, Igor Tavilla, Irina Ţurcanu și Alina Monica Ţurlea.

Tema ediţiei din 2025 a Salonului este Le parole tra noi leggere – „Cuvintele uşoare între noi“. Sub deviza La leggerezza del leggere – „Uşurinţa de a citi“, standul României va promova atât literatura română contemporană, cât şi lucrări ale autorilor români din domenii precum filosofie, istorie, critică literară etc., apărute în limba italiană în ultimii doi ani. Volumele traduse şi publicate cu sprijinul oferit de Translation and Publication Support Programme derulat de ICR sau din iniţiativa directă a unor edituri italiene vor fi aduse în atenţia publicului prin prezentări de carte, comentarii şi discuţii cu cititorii la care vor participa atât autorii, cât şi editorii, traducătorii şi o serie de invitaţi reputaţi.

Situat în Pavilionul 1/B10 al complexului expoziţional Lingotto Fiere, standul României va cuprinde un spaţiu destinat vânzării de carte, organizat cu sprijinul Librăriei Libris din Braşov, şi un mic salon dedicat prezentărilor literare româneşti incluse în programul participării României la Salonul Internaţional de Carte de la Torino. Standul este realizat în parteneriat cu organizatorii italieni ai Salonului Internaţional de Carte, după un concept inspirat de tema ediţiei din acest an. Evenimentele programate la standul României sunt menite să contribuie la promovarea culturii române, cu precădere a literaturii române contemporane traduse şi publicate în limba italiană. Sunt vizate, totodată, extinderea şi consolidarea relaţiilor bilaterale româno–italiene în domeniile literaturii, traducerilor şi politicilor editoriale, precum şi menţinerea legăturii comunităţii româneşti cu valorile culturale ale ţării de origine.

Prezenţa României la Salonul Internaţional de Carte de la Torino se înscrie în strategia Institutului Cultural Român privind susţinerea prezenţelor româneşti în context european şi internaţional relevant şi în programul reprezentanţelor sale de la Veneţia şi Roma de promovare a literaturii române în Italia.

Organizatori: Institutul Cultural Român prin Centrul Naţional al Cărţii, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Parteneri: Salone Internazionale del Libro din Torino, Fondazione Circolo dei Lettori din Torino, Associazione Torino „La città del Libro“, Librăria Libris din Braşov.

Patronaje: Ambasada României în Republica Italiană, Malta şi San Marino; Consulatul General al României la Torino.

Parteneri media: Radio Torino International, RTV Torino International, Radio LU Torino, Radio România, Radio România Cultural, Radio România Internaţional, TVR Internaţional, Revista „Orizzonti Culturali Italo–Romeni“, Revista „Inspiraţie Românească“ din Torino.

Program de evenimente:

Joi, 15 mai 2025, Standul României, Complexul Expoziţional Lingotto Fiere

12:00–13:00: Ana Maria Pătraşcu, Marenuca e i dieci panettoni mordicchiati, traducere în limba italiană de Alina Monica Ţurlea, Rediviva Edizioni, Milano, 2024;

Invitați: Alina Monica Ţurlea, Ana Maria Pătraşcu.

13:00–14:00: Aurora Marin, Il grido delle ferite. Biografia di Margareta David, traducere în limba italiană de Nicoleta Silvia Ioana, Rediviva Edizioni, Milano, 2025;

Invitați: Aurora Marin, Nicoleta Silvia Ioana, Margareta David, Violeta Popescu.

15:00–16:00: Adriana Senatore, Raccontar la storia. Quattro saggi sui cronisti moldavi del XV–XVIII secolo, Cacucci Editore, Bari, 2024;

Invitați: Bruno Mazzoni, Roberto Merlo, Cristian Luca.

16:00–17:00: Dumitru Crudu, Ora cinque e sette minuti, traducere în limba italiană de Clara Mitola, Edizioni Joker, Novi Ligure (AL), 2024;

Invitați: Dumitru Crudu, Iulia Cosma.

Vineri, 16 mai 2025, Standul României, Complexul Expoziţional Lingotto Fiere

11:00–12:00: Andreea Paula Danilescu, Le rimesse nel Cappotto. Storie di romeni d’Italia, prefaţă de Vittorio Cappelli, Rediviva Edizioni, Milano, 2025;

Invitați: Cosmin Dumitrescu, Andreea Paula Danilescu, Violeta Popescu.

12:00–13:00: Celestina Fanella, Marzolino, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2024;

Invitați: Roberto Scagno, Mauro Barindi, Celestina Fanella.

13:00–14:00: Gherasim Luca, L’inventore dell’amore seguito da La Morte morta, traducere în limba italiană de Alfredo Riponi, FinisTerrae di Ibis, Como–Pavia, 2024;

Invitați: Bruno Mazzoni, Roberto Merlo.

15:00–16:00: Irina Ţurcanu, Manca il sole ma mi sta bene lo stesso, Marsilio Editori, Veneţia, 2024;

Invitați: Irina Ţurcanu, Luiza Dinică.

16:00–17:00: Aura Christi, Giardini austeri, traducere în limba italiană şi ediţie îngrijită de Cinzia Demi, Puntoacapo Editrice, Pasturana (AL), 2024;

Invitați: Mauro Ferrari, Cinzia Demi, Aura Christi.

Sâmbătă, 17 mai 2025, Standul României, Complexul Expoziţional Lingotto Fiere

11:00–12:00: Mihail Sebastian, Diario. 1935–1944, ediţie îngrijită de Mauro Barindi şi Horia Corneliu Cicortaş, Castelvecchi Editore, Roma, 2024;

Invitați: Roberto Scagno, Mauro Barindi, Horia Corneliu Cicortaş.

12:00–13:00: Nichita Stănescu, Le non parole, traducere în limba italiană şi ediţie îngrijită de Dan Octavian Cepraga, FinisTerrae di Ibis, Como–Pavia, 2024;

Invitați: Andrea Afribo, Fabio Pusterla, Dan Octavian Cepraga.

15:00–16:00: Mircea Eliade, Racconti fantastici, vol. II, ediţie îngrijită de Horia Corneliu Cicortaş şi Igor Tavilla, Introducere de Sorin Alexandrescu, Castelvecchi Editore, Roma, 2024;

Invitați: Roberto Scagno, Horia Corneliu Cicortaş, Igor Tavilla.

16:00–17:00: Matei Vişniec, Vecchio clown cercasi e La storia degli orsi panda raccontata da un sassofonista che ha una ragazza a Francoforte, ediţie îngrijită de Emilia David, traducere în limba italiană de Emilia David, Pascale Aiguier, Giuseppa Salidu, Davide Piludu, Edizioni ETS, Pisa, 2025

Invitați: Emilia David, Dan Octavian Cepraga.

Duminică, 18 mai 2025, Standul României, Complexul Expoziţional Lingotto Fiere

11.45 – 12.45 : Mircea Cărtărescu, Theodoros, trad. it. Bruno Mazzoni, Il Saggiatore, Milano 2024

Sala Bianca, Piazzale Oval Lingotto Fiere, Organizatori : SIL Torino, Fundația Maria e Goffredo Bellonci și Ed. Il Saggiatore, Milano.

Invitați: Mircea Cărtărescu, Maurizio Crosetti, Bruno Mazzoni.

13:00–14:00: Stejărel Olaru, Nadia Comaneci e la polizia segreta. La storia che nessuno ha mai raccontato, trad. it. Anna-Maria Foli, Edizioni Piemme, Segrate (MI), 2024

Invitați: Stejărel Olaru, Roberto Gerace.

15:15–16:15: Mircea Eliade, Il grande esilio. 1945–1969, traducere în limba italiană de Cristina Fantechi, ediţie îngrijită de Roberto Scagno, Jaca Book, Milano, 2024;

Sala Malva Lingotto Fiere Galleria Visitatori; Organizatori: Jaca Book, Milano;

Invitați: Natale Spineto, Roberto Scagno.

17:00–18:00: Emil Cioran, Il nulla per tutti. Lettere ai contemporanei, ediţie îngrijită de Vincenzo Fiore, Mimesis Edizioni, Milano, 2024;

Invitați: Roberto Scagno, Vincenzo Fiore.

Luni, 19 mai 2025, Standul Regiunii Piemont

Ceremonia de decernare a premiilor celei de-a XX-a ediţii a Concursului Lingua Madre