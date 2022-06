USR depune un nou proiect de lege pentru deschiderea curților școlilor

„Generația de Aur s-a născut în curtea școlii. Să ne amintim că generații întregi de copii au bătut mingea în curtea școlii fiind, pe rând, Dobrin, Hagi, Răducioiu, Lăcătuș, Stelea, Belodedici și, mai aproape de noi, Rădoi, Chivu, Mutu. Astăzi, cei mai mulți copii și tineri nu-și pot imagina că s-ar putea juca în curtea școlii în afara orelor. Vorbim aici și de baschet, ping-pong, tenis, badminton și multe alte jocuri. Cu câteva excepții notabile, primarii și autoritățile locale insistă să mențină lacătul pe terenurile de sport din curtea școlii și interzic accesul copiilor în zilele libere și în vacanțe, folosind diferite pretexte. Sincer, aici s-a pierdut prima bază de selecție pentru fotbal și pentru sport în general. Nu poți face performanță dacă nu le oferi copiilor și celor tineri un loc unde să se joace în siguranță. E dreptul lor. Iar legea spune, încă din anul 2000, că pot utiliza în mod gratuit această resursă. Problema e cu acest «pot». Autoritățile locale pot, dar nu vor. Pot închiria infrastructura sportivă școlară pe bani grei, dar nu pot lăsa copiii să se joace în curtea școlii în zilele de weekend sau în vacanțe. Asta este o mare ipocrizie și o mare pierdere pentru toată lumea”, declară deputatul USR Tudor Pop.

USR a depus în mai 2021 primul proiect pentru acces liber pe terenurile de sport din școli, dar, după ce a fost adoptat de Parlament, proiectul a fost atacat la Curtea Constituțională de premierul Nicolae Ciucă.

„Pentru că nu vrem să fie păstrat lacătul pe porțile școlilor și pentru că nu putem accepta că ar fi neconstituțional dreptul copiilor de a se juca în curtea școlii după program, USR depune un nou proiect de lege, după o analiză amănunțită a argumentelor invocate de CCR”, potrivit comunicatului USR.

„Suntem la a doua încercare de a rezolva această problemă. Pe fond, susținem același lucru, pe formă am oferit mai multă claritate. Astfel, am extins articolul care spune că bazele sportive proprii pot fi puse la dispoziție, gratuit sau cu plată, comunităților locale, persoanelor fizice sau juridice, cu precizarea că accesul se poate face doar pe baza unui regulament de acces și utilizare, elaborarea acestui regulament fiind, de altfel, atributul autorităților locale. Totodată, am întărit ideea de acces gratuit la curțile și terenurile de sport exterioare, domnule Cîmpeanu, ce aparțin unităților de învățământ, solicitând autorităților să respecte art. 3 alin. 1 din Legea Educației Fizice și Sportului, care prevede că aceste entități au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale. Și, evident, am introdus un termen de 30 de zile de la promulgare pentru elaborarea regulamentului de acces și funcționare”, precizează deputatul Tudor Pop.