Salrom, în război deschis cu ministrul Economiei, înainte de listarea la bursă a companiei

Ministrul a făcut declarații în spațiul public, în legătură cu mina de grafit de la Baia de Fier și despre proiectele de finanțare a redeschiderii acesteia și de producere a grafenului, susținând că situația nu a fost gestionată corespunzător de actuala conducere a companiei. Reprezentanții Salrom susțin că au depus două proiecte pentru finanțare din fonduri europene și rezultatul ar fi, de fapt, un succes. Nu ar fi prima oară când ministrul acuză pe nedrept Salrom pentru ceva neadevărat. La fel ar fi fost și afirmațiile ministrului în legătură cu dublarea salariului directorului general imediat după dezastrul de la Praid sau despre organizarea unei petreceri pe banii companiei, în timp ce respectiva salină se prăbușea.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, la postul Antena3CNN, că anunțul guvernului precedent, în legătură cu obținerea finanțării pentru exploatarea grafitului din mina de la Baia de Fier, județul Gorj, ar fi „fake news”. Ar fi aflat acest lucru când a ajuns la conducerea Ministerului Economiei.

„România a depus două proiecte la Comisia Europeană, unul a fost respins și unul aprobat, dar aprobarea a presupus introducerea în categoria de proiecte strategice, dar nu a fost finanțat acest lucru, ceea ce e foarte grav, e o preocupare pentru mine”, a precizat ministrul.

Salrom a transmis un comunicat de presă în care explică situația proiectelor, arătând că este cu totul diferită față de ceea ce a declarat ministrul.

„Salrom a depus două proiecte. Primul proiect implică extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii. Proiectul include dezvoltarea de infrastructură necesară pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei. Suma solicitată, 198.306.135 euro. Proiectul a fost aprobat și inclus în lista celor 47 de proiecte declarate de nivel strategic de către Comisia Europeană. Cel de-al doilea proiect are în vedere înființarea unor facilități avansate de procesare pentru a transforma grafitul extras în material de calitate pentru baterii, inclusiv grafen. Suma solicitată, 250.000.000 euro. Proiectul va fi redepus la o viitoare linie de finanțare ce va fi deschisă de către Comisia Europeană”, explică SNS.

Procedurile sunt în derulare

De asemenea, nu ar fi vorba despre respingerea finanțării proiectelor, ci despre proceduri suplimentare, pe o linie de finanțare diferită față de toate celelalte de până acum. „Linia de finanțare deschisă de Uniunea Europeană a fost total atipică. În acest sens, proiectele trebuiau declarate a fi de interes strategic și ulterior se identifica mecanismul financiar. Acest mecanism de finanțare presupune implicarea unor instituții financiare de tipul bănci de dezvoltare sau fonduri de investiții interesate în dezvoltarea unor astfel de investiții ale viitorului. Faptul ca Salrom se află pe această listă selectă, chiar dacă la momentul de față doar cu primul proiect, a celor 47 de proiecte declarate ca fiind de interes strategic la nivel european, este un lucru extraordinar”, transmit reprezentanții companiei.

Citește pe Antena3.ro O dansatoare din buric a fost arestată în Egipt pentru că are postări prea „provocatoare” pe Instagram

Aceștia au mai precizat că cea mai recentă întâlnire online cu potențialii finanțatori a avut loc pe 30 iunie 2025, iar în acest moment Salrom este în așteptarea unor răspunsuri cu privire la cei interesați de finanțarea acestui proiect.

Până în momentul de față și-ar fi arătat interesul să finanțeze proiectul membrii The European Battery Alliance (EBA), Strategic Battery Materials (SBM) și Fund - un fond de investiții de 500 milioane de euro lansat de InnoEnergy and Demeter. Acesta asigură sprijin proiectelor legate de materii prime pentru baterii. Dezvoltarea acestor proiecte presupune implementarea unor standarde deosebite pentru protecția mediului și sunt aliniate politicii Uniunii Europene referitoare la Battery Regulation and the Critical Raw Materials Act (CRMA).

„Toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile dacă proiectul Salrom nu ar fi fost validat ca proiect strategic la nivel european. De asemenea, inclusiv un consorțiu format din Banca de Investiții și Dezvoltare și Exim Banca Românească și-a arătat interesul față de finanțarea proiectului de exploatarea a șisturilor grafitoase din arealul Baia de Fier. În concluzie, față de considerentele arătate anterior, rezultă că informațiile transmise publicului nu sunt în concordanță cu realitatea și aduc atingere imaginii Societății Naționale a Sării SA exact în momentul în care eventuali investitori sunt în postura de a decide dacă se vor implica în finanțarea proiectului Salrom”, mai transmite compania statului, sub semnătura directorului general Constantin Dan Dobra.

Documentele arată cine a dat informații false

Și despre directorul companiei, ministrul a declarat că și-ar fi dublat salariul, imediat după dezastrul de la Salina Praid, dar documentele arată cu totul altceva. „Remunerația (indemnizația) fixă lunară brută a directorului general a fost stabilită în anul 2024 și nu în anul 2025, cum a declarat domnul Ministru MEDAT – Radu - Dinel Miruță. Remunerația (indemnizația) fixă lunară brută a directorului general este stabilită de către Consiliul de Administrație, în baza recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (art. 37 și art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii societăților nr. 31/1990) și în limitele stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 9/24.04.2024 și respectiv Hotărârea nr. 13/16.07.2024”, a explicat Salrom.

Astfel, directorului i-a crescut salariul anul trecut, nicidecum după ce a fost inundată Salina Praid, calculul respectând prevederile legale - art. 38 din OUG 109/2011. Din 16 iulie 2024, directorului general al SNS SA i s-a mărit salariul brut la 38.776 lei. „În concluzie, față de considerentele arătate anterior, rezultă că informațiile transmise publicului nu sunt în concordanță cu realitatea și aduc atingere imaginii Societății Naționale a Sării SA” - transmite Salrom.

Ministrul ar fi mințit de mai multe ori

Ministrul ar fi mințit și în legătură cu așa-zisa organizare a unei petreceri chiar în timpul tragediei de la Praid, de către Societatea Națională a Sării. SNS a scos documentele doveditoare și pentru această acuzație care arată că e ca la „Radio Erevan”: n-a fost „dezmăț pe 62.000 de lei din bani publici”, ci organizarea în România a celui mai important eveniment al industriei sării, la nivel mondial; nu a plătit Salrom; „dezmățul” nu aduce României un prejudiciu, ci un beneficiu; nu a fost un banchet decis după dezastrul de la Praid, ci o conferință pentru care locul de desfășurare a fost stabilit anul trecut – ca și salariul directorului.

„În perioada 10 – 13 iunie 2025, la București s-a desfășurat reuniunea anuală a producătorilor de sare din Europa – EUSalt Annual Events 2025. EUSalt este asociația producătorilor europeni de sare, singura voce autorizată a industriei sării din Europa, este asociația care apără interesele acestei industrii la Bruxelles și în lume, care promovează valorile și beneficiile sării ca element esențial pentru industria chimică și sectorul energetic și ca mineral vital pentru sănătate, siguranță și nutriție. Întâlnirea Anuală EUSalt - București 2025 a fost organizată de Secretariatul EUSalt în cooperare cu SNS SA - Salrom, fiind conferința anuală a organizației, care s-a desfășurat pentru prima dată, în istoria de 54 de ani ai asociației, într-o țară est-europeană, fostă comunistă”, a explicat Salrom, subliniind faptul că alegerea Bucureștiului ca loc de desfășurare a conferinței a fost aprobată de adunarea generală a EUSalt cu prilejul întâlnirii din anul 2024 de la Liverpool, în Marea Britanie.

„Pentru SNS SA - Salrom a fost o oportunitate că România a fost aleasă ca loc de organizare a conferinței, considerând această alegere și ca o recunoaștere a faptului că SNS SA - Salrom este un membru puternic al EUSalt. Cheltuielile pentru organizare au fost suportate de către Secretariatul EUSalt. În anul 2024, când Adunarea Generală a membrilor EUSalt a ales România ca loc de desfășurare al conferinței din 2025, toți cei implicați în acest demers au considerat acest lucru un mare succes”, a mai specificat Salrom.

La „dezmăț” nu au participat șefii Salrom, pentru că erau pe teren, la Praid.

Listarea la bursă a SNS Salrom este inevitabilă, chiar dacă actuala conducere s-a opus. Compania este foarte profitabilă, din 2022, iar valoarea acțiunilor companiei crește foarte mult pe baza proiectelor de exploatare a grafitului și de producere a grafenului în România – proiecte depuse de Salrom pentru finanțare din fonduri europene.