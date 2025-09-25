51 de copii abuzați sexual, identificați într-o operațiune internațională coordonată de Europol

În operațiune au participat 27 de experți din Europol, INTERPOL și din 22 de țări, care au analizat peste 300 de seturi de date și au transmis autorităților naționale 213 piste de investigație.

„Materialele de abuz sexual asupra copiilor pot fi create într-o singură cameră, dar se răspândesc instantaneu în întreaga lume, provocând traume pe viață. Prin analiză avansată, investigații digitale și cooperare internațională strânsă, Europol poate localiza uneori chiar camera unde a avut loc abuzul. Dar, prea des, stăm în fața unei uși, știm ce s-a întâmplat înăuntru, dar ne lipsește cheia pentru a salva copilul. A 17-a ediție a Victim Identification Taskforce a fost un succes remarcabil. Totuși, trebuie să ne întrebăm: câți copii am fi putut proteja dacă am fi avut instrumentele digitale potrivite și cheile corecte? De aceea, nu ne putem limita la vechi moduri de gândire. Trebuie să facem pași îndrăzneți și inovatori pentru a proteja fiecare copil pe care putem să-l salvăm”, a declarat Catherine De Bolle, director executiv Europol.

Raportul evidențiază creșterea volumului de materiale. „Schimbul de conținut abuziv este mult mai frecvent decât în trecut, probabil din cauza accesibilității și a capacității mari de stocare a telefoanelor mobile. În paralel, materialele generate de inteligența artificială au devenit una dintre principalele metode prin care infractorii produc, achiziționează și stochează astfel de conținut”.

Un investigator a descris modul în care un caz a fost rezolvat: „Analizând un videoclip cu abuzul brutal al unei fetițe de cinci ani, detaliile nu indicau nici țara, nici autorul. Verificările în bazele de date Europol au dus la descoperirea unui al doilea videoclip. Când indiciile au dus spre Franța, colegii francezi au preluat cazul, victima a fost identificată și salvată, iar agresorul arestat”.

Totodată, Europol a lansat un apel către cetățeni prin platforma „Stop Child Abuse - Trace an Object”: „Niciun indiciu nu este prea mic: chiar și cel mai mic detaliu poate ajuta la identificarea și salvarea unui copil abuzat”.

(sursa: Mediafax)