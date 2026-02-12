Abuzuri, violență și corupție în ICE. Ce se întâmplă când forța cultivată de Trump își face de cap

Numeroase cazuri de abuzuri comise de angajații ICE s-au transformat în subiecte de presă locală și națională, erodând imaginea instituției care se promovează în rolul de apărător al ordinii publice.

Un oficial din cadrul serviciilor de imigrație și-ar fi agresat fizic, ani la rând, propria parteneră fără a fi tras la răspundere. Un alt agent a recunoscut că a abuzat sexual, în mod repetat, o femeie aflată în custodia sa. Un al treilea este acuzat că a primit mită pentru a anula ordine de detenție emise împotriva unor persoane vizate pentru deportare.

Cel puțin douăzeci și patru de angajați și colaboratori ai ICE au fost inculpați din anul 2020 încoace, iar faptele documentate includ tipare de abuz fizic și sexual, acte de corupție și alte abuzuri de autoritate, dezvăluie o analiză realizată de către agenția „The Associated Press” (AP).

Deși multe cazuri au avut loc înainte ca Congresul SUA să aprobe, anul trecut, un buget de 75 de miliarde de dolari pentru extinderea agenției - fonduri destinate angajării de noi agenți și creșterii capacității de detenție - experții avertizează că astfel de derapaje s-ar putea înmulți, pe fondul volumului mare de noi angajați și al competențelor sporite ale acestora, inclusiv utilizarea unor tactici agresive pentru arestarea și deportarea migranților.

Administrația Trump a fost acuzată că a încurajat o atitudine mult mai permisivă în rândul agenților, susținând că aceștia beneficiază de „imunitate absolută” pentru acțiunile întreprinse în exercitarea atribuțiilor și, de asemenea, prin relaxarea mecanismelor de supraveghere.

Recent, un judecător a sugerat că în cadrul ICE s-ar contura o cultură îngrijorătoare a lipsei de respect față de lege, în timp ce experții ridică semne de întrebare în privința rigorii proceselor de selecție și instruire a noilor recruți.

„Odată ce o persoană este angajată, trece prin pregătire și se dovedește ulterior nepotrivită pentru funcție, este dificil să fie îndepărtată. Iar prețul va fi plătit mai târziu de toată lumea.”, remarcă Gil Kerlikowske, comisar al Serviciului de Control Vamal și Protecția Granițelor în perioada 2014–2017, citat de AP.

Problemele legate de angajații care comit abateri nu sunt specifice doar ICE. Aproape toate agențiile de aplicare a legii se confruntă cu cazuri de violență domestică sau infracțiuni legate de consumul de substanțe.

Ritmul accelerat de creștere al ICE și misiunea declarată de a deporta milioane de persoane sunt, însă, fără precedent. Analiza AP subliniază că puterile extinse exercitate asupra unor populații vulnerabile pot crea un teren fertil pentru abuzuri.

De cealaltă parte, Tricia McLaughlin, secretar adjunct în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă, declară că abaterile nu sunt un fenomen generalizat în agenție și că ICE „tratează cu maximă seriozitate orice acuzație de comportament necorespunzător”. Potrivit acesteia, majoritatea noilor angajați provin deja din alte structuri de aplicare a legii, iar verificările de background sunt riguroase.

„America poate fi mândră de profesionalismul pe care ofițerii noștri îl demonstrează zi de zi.”, susține ea.

Extindere controversată

ICE a anunțat, luna trecută, că și-a dublat efectivele în mai puțin de un an, ajungând la 22.000 de angajați.

Kerlikowske avertizează că agenții ICE sunt deosebit de „vulnerabili la utilizarea excesivă a forței”, în condițiile în care desfășoară frecvent operațiuni în spații publice, adesea în fața protestelor.

Între timp, numărul persoanelor aflate în detenția ICE aproape s-a dublat față de anul trecut, ajungând la aproximativ 70.000, iar angajații și contractorii responsabili de supravegherea acestora lucrează în condiții dificile, care pot crea și mai multe oportunități pentru abuzuri.

Un precedent relevant este cel al Patrulei de Graniță, care și-a dublat efectivele la peste 20.000 de agenți în perioada 2004–2011. Este vorba despre un interval de șase ani, mai lung decât cel în care ICE a crescut la actuala dimensiune.

Atunci, instituția s-a confruntat cu un val de cazuri de corupție, abuz și alte forme de comportament necorespunzător în rândul noilor recruți.

Kerlikowske amintește situații în care o serie de agenți au acceptat mită pentru a permite intrarea în SUA a unor vehicule care transportau droguri ori s-au implicat în rețele de trafic de persoane.

El și alți experți susțin că ICE riscă să se confrunte cu probleme similare, posibil la o scară mai largă, în contextul unei supravegheri mai slabe și al unei responsabilizări reduse.

„În cazul precedent, corupția și abuzurile au fost în mare parte limitate la zona de frontieră și la interacțiunile cu imigranții și rezidenții statelor de graniță. În cazul ICE, vorbim despre un fenomen la nivel național, pe măsură ce atrag un număr mare de persoane motivate de această misiune.”, afirmă David Bier, director pentru studii privind imigrația la „Cato Institute”, un grup de reflecție preocupat de libertatea individuală.

Bier, care a contribuit la mediatizarea unor arestări recente și a altor presupuse abateri ale agenților ICE, spune că a fost surprins de „gama remarcabil de diversă de infracțiuni și acuzații” constatate.

Tipar de forță și abuz la nivel național

Analiza AP a examinat dosare publice privind angajați și colaboratori ICE arestați din 2020 până în prezent. Cel puțin 17 au fost deja condamnați, iar alți șase așteaptă procesul. Nouă dintre inculpări au avut loc doar în ultimul an, inclusiv cazul unui agent sancționat luna trecută pentru agresarea unui protestatar în apropiere de Chicago, în afara orelor de serviciu.

Unele dintre cele mai grave infracțiuni nu au fost comise de recruți, ci de angajați cu vechime și chiar de persoane aflate în funcții de conducere.

Deși oficialii federali au justificat atitudinea dură a ICE prin necesitatea aplicării ferme a legii, comportamentul unor agenți este tot mai atent monitorizat de martori care filmează intervențiile cu telefoanele mobile și de procurori din jurisdicții conduse de democrați.

Autoritățile locale investighează în prezent mai multe incidente grave, inclusiv împușcarea mortală a protestatarilor Renee Good și Alex Pretti la Minneapolis, luna trecută, de către agenți federali, precum și uciderea lui Keith Porter de către un agent ICE aflat în afara serviciului, în Los Angeles, în noaptea de Revelion.

În întreaga țară, aceste cazuri au generat titluri negative pentru ICE, instituție care a investit milioane de dolari în campanii de comunicare menite să evidențieze cazierul penal al persoanelor arestate, prezentate drept „cei mai periculoși dintre cei periculoși”.

Printre cazurile semnalate recent de numără:

- Un șef adjunct al biroului ICE din Cincinnati, arestat pentru tentativă de strangulare

Samuel Saxon, un veteran ICE cu 20 de ani de activitate și supervizor adjunct al biroului din Cincinnati, se află în arest din decembrie, fiind acuzat că a încercat să-și stranguleze partenera.

Potrivit unei decizii a instanței, prin care s-a dispus menținerea sa în detenție până la proces, femeia ar fi fost abuzată ani la rând, suferind fracturi la șold și la nas, precum și hemoragii interne.

„Inculpatul este un individ volatil și violent”, a notat judecătorul în motivare.

- Auditor ICE, arestat într-o operațiune sub acoperire

„Sunt de la ICE, băieți”, le-ar fi spus polițiștilor din Minnesota, în noiembrie, un auditor al agenției, responsabil cu verificarea eligibilității angajaților, în momentul în care a fost arestat în cadrul unei operațiuni sub acoperire. Bărbatul se deplasa la o întâlnire cu o persoană despre care credea că este o prostituată în vârstă de 17 ani.

Alexander Back, 41 de ani, a pledat nevinovat la acuzația de tentativă de racolare a unui minor. ICE a anunțat că acesta a fost plasat în concediu administrativ pe durata anchetei interne.

- Agent ICE, prins băut la volan după tură

În octombrie, polițiștii dintr-o suburbie a orașului Chicago au descoperit un bărbat inconștient într-o mașină avariată. Spre surprinderea lor, șoferul era un ofițer ICE care tocmai își încheiase tura la un centru de detenție și avea arma de serviciu în vehicul.

Guillermo Diaz-Torres a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului. A pledat nevinovat și a fost repartizat la atribuții administrative până la finalizarea investigației.

-Amenințări privind statutul de imigrare în timpul unei arestări pentru conducere în stare de ebrietate

În august, un agent ICE din Florida a fost oprit în trafic pentru că conducea sub influența alcoolului, avându-i în mașină pe cei doi copii ai săi. Potrivit imaginilor surprinse de camera corporală a poliției, bărbatul a încercat inițial să evite acuzațiile, invocând experiența sa în forțele de ordine și în armată.

Când acest demers a eșuat, el a întrebat dacă unul dintre adjuncții care îl arestau este de origine haitiană și a amenințat că îi va verifica statutul de imigrare.

„O să-l verific când ies de aici și, dacă nu e în regulă, o să ia drumul înapoi spre Haiti.”, a spus Scott Deiseroth în timpul arestării.

Deiseroth a fost condamnat la probațiune și muncă în folosul comunității și se află în concediu administrativ până la finalizarea anchetei interne.

„A făcut o greșeală. Și-a asumat-o. Regretă profund tot ce s-a întâmplat.”, a declarat avocatul său, Michael Catalano.

AP evidențiază un tipar de acuzații care implică angajați și colaboratori ai ICE care ar fi maltratat persoane vulnerabile aflate în custodia lor.

Un fost oficial de rang înalt din cadrul unui centru de detenție din Texas, operat în baza unui contract cu ICE, a fost condamnat pe 4 februarie la probațiune, după ce a recunoscut că anul trecut a apucat de gât un deținut încătușat și l-a izbit de perete. Procurorii au redus acuzația inițială, din infracțiune gravă la delict.

În decembrie, un contractor ICE a pledat vinovat pentru abuz sexual asupra unei persoane aflate în detenție într-un centru din Louisiana.

Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi întreținut relații sexuale cu un cetățean nicaraguan pe parcursul a cinci luni, în 2025, cerând altor deținuți să stea de pază.

În apropiere de Chicago, un agent ICE aflat în afara serviciului a fost pus sub acuzare pentru lovire, după ce ar fi trântit la pământ un protestatar în vârstă de 68 de ani care îl filma la o benzinărie, în decembrie.

Tricia McLaughlin, oficial al Departamentului pentru Securitate Internă, a declarat că agentul ar fi acționat în legitimă apărare.

Corupție și putere, în folos personal

Un alt tipar identificat de AP vizează acuzații de corupție, în care oficiali ICE sunt suspectați că și-ar fi folosit funcția pentru câștig personal.

Un ofițer responsabil cu deportările din Houston a fost inculpat vara trecută, fiind acuzat că a acceptat în repetate rânduri mită în numerar de la agenți de cauțiune, în schimbul eliminării ordinelor de reținere emise de ICE împotriva unor clienți vizați pentru deportare.

ICE a precizat că ofițerul fusese „suspendat pe termen nedeterminat” în mai 2024, înainte de a fi arestat un an mai târziu. Acesta a pledat nevinovat la cele șapte capete de acuzare privind luare de mită și a fost eliberat în așteptarea procesului.

Procurorii susțin că un fost supervizor din biroul ICE din New York ar fi furnizat informații confidențiale despre statutul de imigrare al unor persoane către cunoscuți și ar fi efectuat o arestare în schimbul unor cadouri și altor beneficii. A fost arestat în noiembrie 2024, a pledat nevinovat și așteaptă judecarea cauzei.

Într-un alt caz, doi investigatori ICE din statul Utah au fost condamnați anul trecut la închisoare pentru o schemă prin care au sustras din custodia guvernamentală droguri sintetice cunoscute sub numele de „bath salts” și le-au vândut prin intermediul unor informatori, obținând sute de mii de dolari.

Legitimații și insigne, pe post de scut

În mai multe situații, persoanele acuzate ar fi încercat să folosească resursele și legitimațiile ICE pentru a evita arestarea sau pentru a obține tratament preferențial.

În 2022, supervizorul ICE Koby Williams a fost arestat în cadrul unei operațiuni sub acoperire desfășurate de poliție în Othello, statul Washington, în timp ce se deplasa la un hotel pentru a se întâlni cu o persoană despre care credea că este o fată de 13 ani, cu care ar fi convenit să întrețină relații sexuale contra cost.

Williams conducea un vehicul guvernamental, în care se aflau bani cash, alcool, pastile și Viagra, și avea asupra sa insigna ICE și arma de serviciu încărcată. Veteran cu 22 de ani în agenție, el a susținut inițial - în mod fals, potrivit anchetatorilor - că se afla acolo pentru a „salva” fata în cadrul unei investigații privind traficul de persoane.

Williams execută în prezent o pedeapsă cu închisoarea pentru ceea ce procurorii au descris drept un abuz de putere „reprobabil”.

„Învestit cu datoria de a proteja și servi”, au scris aceștia în documentele instanței, „inculpatul a încercat să exploateze și să victimizeze”.

În criză de imagine

Extinderea rapidă a Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA, combinată cu cazurile tot mai numeroase de abuz de putere și corupție, ridică semne serioase de întrebare asupra capacității agenției de a gestiona responsabil forța și autoritatea de care dispune.

Pe măsură ce ICE continuă să își extindă operațiunile, dezbaterile despre supraveghere, responsabilizare și drepturile civile se intensifică în rândul membrilor Congresului, activiștilor și publicului larg.

ICE este considerat acum brațul armat al președintelui Trump, aflându-se în centru politicii sale la limita legalității în privința migrației. Din această perspectivă, imaginea negativă a agenției poate fi unul dintre factorii care trage serios în jos popularitatea liderului de la Casa Albă, aflată în cădere liberă.

