Accidentul care a scandalizat India

Ajunsă într-o fundație umplută cu apă, mașina a început să se scufunde. Șoferul, care nu știa să înoate, a reușit să iasă din mașină și să se urce pe plafon, de unde l-a sunat pe tatăl său care a alertat serviciile de urgență.

Ajutoarele au sosit imediat, dar nu au reușit să îl salveze, deși susțin că au încercat totul.

„Tată, salvează-mă!”

Tatăl le-a povestit jurnaliștilor că fiul său era abia vizibil în mijlocul apei, din cauza întunericului și a ceței, iar echipajele de salvare, slab dotate, nu au putut să ajungă la victimă.

„În ultimele ore spunea continuu: Tată, salvează-mă!”.

Doar curierul unei platforme de comerț online, care trecea întâmplător prin zonă, a încercat o acțiune curajoasă. El s-a legat cu o sfoară și a intrat în apa rece ca gheața, dar și efortul lui a fost zadarnic.

Strigătele s-au oprit după două ore. Abia după încă trei, echipele de intervenție au recuperat trupul tânărului.

Moartea lui Yuvraj Mehta a declanșat o furtună în presă. La locul accidentului au avut loc proteste, manifestanții acuzând autoritățile de neglijență și cerând tragere la răspundere.

Pe rețelele de socializare, utilizatori și-au împărtășit propriile experiențe legate de accidente din cauza drumurilor proaste, a lipsei semnalizării adecvate și a iluminării slabe după lăsarea întunericului.

Poliția din Noida a deschis două dosare împotriva dezvoltatorilor imobiliari ai șantierului unde se afla groapa. Unul dintre proprietarii șantierului a fost arestat pentru omucidere din culpă.

Eroi doar pe mal

Un responsabil al poliție din Noida a declarat presei locale că incidentul a fost „revoltător”, dar a negat neglijența.

„Echipele de poliție și pompieri au depus eforturi pentru a-l salva pe tânăr. Au fost folosite o macara, o scară, o barcă improvizată și reflectoare, dar vizibilitatea era zero în acel moment”, a declarat el pentru ziarul Times of India, adăugând că anchetele suplimentare sunt în curs de desfășurare.

Un alt șef din poliție a declarat pentru ziarul britanic The Independent că nimeni nu a fost trimis în groapă, deoarece ofițerii erau îngrijorați de alte victime în cazul în care ar fi trimis personal neinstruit. „Apa era foarte adâncă, vizibilitatea era slabă și existau îngrijorări cu privire la resturile scufundate”, a spus el.