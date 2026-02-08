Acțiunile indiene și rupia, așteptate să crească după acordul comercial SUA-India

Taxele vamale americane scad de la 50% la 18%, în schimbul angajamentului Indiei de a opri achizițiile de petrol rusesc și de a relaxa unele bariere comerciale. Analiștii spun că acordul a fost primit mult mai bine decât se anticipa și ar putea aduce un impuls rapid pentru acțiuni, monedă și încrederea investitorilor.

„Reducerea tarifelor de la aproximativ 50% la circa 18% a venit semnificativ peste așteptările pieței”, a declarat Trideep Bhattacharya, președinte și director de investiții la Edelweiss Asset Management. Potrivit Reuters, el consideră că, alături de acordul comercial încheiat recent cu Uniunea Europeană, această înțelegere ar putea deveni „unul dintre cele mai puternice motoare externe de creștere pentru economia Indiei în 2026”. Bhattacharya este responsabilul pentru deciziile de investiții în acțiuni la Edelweiss Asset Management, una dintre marile firme de administrare a banilor din India. În această calitate, el coordonează strategia prin care fondurile companiei investesc pe bursă și analizează impactul deciziilor economice asupra pieței.

Specialiștii anticipează câștiguri mai ales pentru sectoarele orientate spre export. „Textilele, pietrele prețioase și bijuteriile, bunurile de inginerie, pielea și produsele chimice se numără printre principalii beneficiari”, spune Radhika Rao, economist-șef la DBS Bank, cea mai mare bancă din Singapore și una dintre cele mai importante instituții financiare din Asia. Ea adaugat că, după ce tarifele ridicate au afectat sentimentul investitorilor în ultimele luni, piețele indiene ar putea începe ședința de tranzacționare pe plus.

Acordul este văzut și ca un semnal de stabilitate pentru investitorii străini, care au fost prudenți față de India. „Elimină o parte importantă din incertitudinea care a apăsat asupra activelor indiene și deschide calea pentru o revenire pe termen scurt a rupiei și a acțiunilor”, au explicat analiștii de investiții.

Însă nu toate efectele sunt lipsite de riscuri. Renunțarea la petrolul rusesc, achiziționat până acum la prețuri reduse, ar putea duce la costuri mai mari pentru importuri. „Dacă factura energetică crește vizibil, acest lucru poate aduce din nou presiuni asupra inflației și asupra monedei”, avertizează economiștii.

Chiar și așa, investitorii spun că acordul schimbă percepția mondială asupra Indiei. „Deși exporturile către SUA reprezintă mai puțin de 5% din PIB, tensiunile comerciale au cântărit mult în deciziile investitorilor străini”, arată Lakshman Venkitaraman, de la Wastach Global, companie americană care gestionează investiții pe piețele internaționale. În opinia sa, înțelegerea „readuce India în centrul atenției și ar putea relansa intrările de capital”.

India a avut o evoluție mai slabă decât alte piețe emergente în ultimul an, iar cei mai mulți dintre analiști cred că acest acord ar putea schimba direcția: „Este o ușurare. Unul dintre motivele care i-au ținut pe investitori departe de piața indiană dispare”. Specialiștii au subliniat însă că beneficiile se vor vedea treptat, pe măsură ce acordul va fi pus în practică.

