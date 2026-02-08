Actori ruși, în spatele campaniei de denigrare a lui Macron în dosarul Epstein

Potrivit agenției franceze pentru combaterea manipulării informațiilor străine, Viginum, o știre falsă distribuită pe un site care imită publicația France Soir a declanșat campania rusă de denigrare a lui Macron, notează Euronews. Articolul fals susținea că președintele francez Emmanuel Macron a participat la petreceri la reședința lui Jeffrey Epstein din Paris.

Campania de denigrare poartă amprenta operațiunii rusești Storm-1516. Aceasta difuzează știri fabricate și deepfake-uri pentru a promova interesele Kremlinului, avertizează Viginum. Articolul fals era semnat de un jurnalist care lucra pentru ziarul Le Parisien. E o strategie cunoscută utilizată în scopuri propagandistice de Rusia.

Afirmațiile din articolul fals au fost preluate pe rețelele sociale într-un videoclip realizat în stilul unui reportaj de știri. Videoclipul susținea că Macron ar fi organizat o petrecere cu „tineri” la o săptămână după inaugurarea primului său mandat prezidențial, în mai 2017. Autoritățile franceze au răspuns pe X subliniind că documentele din videoclip au fost create cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Articolul din France Soir nu există. Rețelele rusești îl amplifică direct”, a scris contul French Response. Afirmațiile se concentrează pe corespondență electronică falsificată dintre Epstein și agentul de modele Jean-Luc Brunel, datată 20 mai 2017. Nu există nicio urmă a acestor schimburi în baza de date oficială a Departamentului Justiției SUA. Vocea din videoclip pare să fie generată de inteligența artificială.

O serie de coperți modificate ale ziarelor franceze, inclusiv Liberation și Le Parisien, s-au răspândit online cu titluri false despre Macron și Epstein. Niciunul dintre aceste ziare nu a publicat aceste știri false.

Centrul pentru combaterea dezinformării, un organism afiliat Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a arătat că postările false au fost amplificate de rețeaua de boți „Matryoshka”. E considerată una dintre cele mai mari rețele de propagandă coordonate de Kremlin. Aceste conturi au scopul de a răspândi volume mari de conținut fals pe Twitter, X și TikTok pentru a face dezinformarea să devină virală.

Deși numele lui Macron apare menționat în ultima serie de dosare Epstein publicate de Departamentul Justiției SUA pe 30 ianuarie, nu există nicio dovadă că acesta ar fi fost implicat sau ar fi știut despre vreo ilegalitate. Multe dintre mențiuni arată că Epstein avea un interes deosebit pentru președintele francez. A petrecut timp apelând la contacte pentru a încerca să dea de Macron.

Un document datat 2 octombrie 2018 indică faptul că Epstein a cerut Carolinei Lang, fiica fostului ministru francez Jack Lang, să ia legătura cu cineva din cercul lui Macron. Jack Lang a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe francez în legătură cu legăturile sale cu Epstein. El a declarat că nu era la curent cu amploarea crimelor lui Epstein și că îl cunoștea ca pe o persoană „pasionată de artă, cultură și cinema”. Nu există niciun indiciu că Epstein ar fi aranjat o întâlnire directă cu Emmanuel Macron.

