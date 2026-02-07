Pus sub acuzare pentru amenințări cu moartea la adresa lui JD Vance

Shannon Mathre, din Toledo, Ohio, este acuzat că a amenințat că îi va lua viața lui Vance și că îi va provoca vătămări corporale, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție.

Mathre ar fi declarat: „Voi afla unde se va afla (vicepreședintele) și voi folosi arma automată M14 pentru a-l ucide”, potrivit actului de acuzare citat de Departamentul de Justiție.

Mathre a fost arestat vineri de agenții Serviciului Secret al SUA.

La începutul acestei săptămâni, un participant la revoltele din 6 ianuarie 2021, care a fost grațiat de Donald Trump, a pledat vinovat la acuzația de hărțuire după ce a fost acuzat că a amenințat cu moartea liderul minorității din Camera Reprezentanților a SUA, Hakeem Jeffries.

În timpul anchetei privind presupusele amenințări, agenții federali au descoperit și mai multe fișiere cu materiale pornografice cu copii în posesia lui Mathre, a transmis Departamentul de Justiție.

Mathre a fost dus, vineri, în fața unui judecător federal din districtul nordic al statului Ohio și va rămâne în arest preventiv până la audierea privind detenția, programată pentru 11 februarie, potrivit Departamentului de Justiție.

Dacă va fi găsit vinovat, Mathre riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare și o amendă maximă de 250.000 de dolari pentru amenințarea cu moartea a vicepreședintelui.

Mathre riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare și o amendă maximă de 250.000 de dolari dacă va fi găsit vinovat de acuzația de material cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)