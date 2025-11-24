Aeroportul din Vilnius se redeschide după un nou incident cu baloane care au perturbat traficul

Autoritățile aeroportuare au anunțat printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare după ce acesta a fost închis anterior de „semne caracteristice baloanelor care se deplasează spre aeroport”.

Incidentul este cel de-al nouălea de acest fel de la începutul lunii octombrie. Autoritățile lituaniene consideră că aceste incidente sunt provocate de baloane meteorologice folosite în transportul de țigări de contrabandă din Belarus.

Prim Ministra, Inga Ruginienė a calificat acestea acte drept „război hibrid” și a condamnat autoritățile de la Minsk pentru că nu iau măsuri pentru a opri fenomenul.

Luna trecută, Lituania a închis punctele de trecere a frontierei cu Belarus, redeschizându-le la începutul acestei săptămâni, după ce perturbările traficului aerian păreau să fi încetat.

Închiderea granițelor a fost criticată de președintele Lukașenko care a calificat gestul drept o „escrocherie nebunească”.

(sursa: Mediafax)