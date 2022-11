UPDATE Alegeri prezidențiale fără surprize în Kazahstan. OSCE acuză lipsa de concurență. Vladimir Putin transmite felicitări

OSCE anunță că nu a existat concurență adevărată în alegerile din această țară și niciunul dintre contracandidații lui Tokaev nu au contestat programul acestuia.

"Scrutinul a subliniat necesitatea de a pune în aplicare mai multe reformepentru a asigura un pluralism real", a transmis organizația, care a denunțat "restricţionarea libertăţilor fundamentale, care limitează spaţiul pentru vocile critice".

Constituția țării garantează libertatea de exprimare și accesul la informație dar acestea sunt limitate de legi restrictive și acțiuni de intimidare.

"Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţii la preşedinţie sunt excesiv de restrictive, ceea ce limitează în mod nerezonabil dreptul cetăţenilor de a se prezenta la alegeri", scrie OSCE.

Cu toate acestea, a fost când alegătorii au fost verificați online pentru a împiedica votul multiplu.

Totodată, președintele rus Vladimir Putin a salutat viztoria omologului său kazah, în pofida neînțelegerilor anterioare între cei doi.

"Aţi primit o dovadă de încredere din partea compatrioţilor voştri. Vă urez, dragă Kasîm-Jomart Kemelevici, succes deplin, o sănătate solidă şi prosperitate", a transmis liderul de la Kremlin care a dat asigurări despre "parteneriatul strategic" şi alianţa dintre Astana şi Moscova care "progresează cu un succes remarcabil".

Cu toate că în anii anteriori, Tokaev a încercat să de distanțeze de Moscova, cele două țări s-au reapropiat în contextul tensiunilor Federației Ruse cu țările occidentale. În luna ianuarie 2022, Rusia a trimis un contingent militar în Kazahstan pentru a ajuta autoritățile să reprime demonstrațiile populației nemulțumite de criza economică. Cu toate acestea, liderul kazah a criticat invazia rusă în Ucraina.

ȘTIRE INIȚIALĂ Acesta are 69 de ani și se află la conducerea țării din 2019. El a obținut astfel 81,31% din voturi. Ceilalți cinci candidați au obținut, fiecare, sub 3,42%. A mai existat opțiunea de vot"împotriva tuturor" care are 5,8% dintre voturi. Prezența la urne a fost de 69,44%.

Manifestații puternice au loc de la începutul anului din cauza crizei economice. Circa 238 de protestatari au murit.

Fostă țară soviectivă, Kazahstanul este bogată în resure naturale și s-a distanțat de politica Moscovei.

Însă actualul președinte conduce cu mână de fier și a ordonat reprimarea brutală a protestelor.