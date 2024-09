Alertă de caniculă în California, cu temperaturi de 45 de grade Celsius la Los Angeles

Potrivit meteorologilor americani, un anticiclon ar trebui să ridice temperaturile cu mult peste valorile normale pentru această perioadă a anului, cu diferenţe termice uneori de peste 10 grade Celsius. Valul de căldură este aşteptat să dureze de miercuri după-amiază până vineri seară, a precizat Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) din Statele Unite.



Cartierul cochet Woodland Hills, situat în interiorul continentului, la 15 kilometri distanţă de Malibu, care se află pe coasta pacifică, ar urma să înregistreze cele mai ridicate temperaturi din comitatul Los Angeles.



Primarul metropolei americane, Karen Bass, a anunţat deschiderea mai multor centre cu instalaţii de climatizare în care se pot refugia persoanele care nu au acces la aer condiţionat.



Zonele costiere, care au beneficiat până acum de o vară mai blândă, aşa cum se întâmplă de obicei, se vor confrunta de această dată cu temperaturi specifice zonelor din interiorul continentului, a precizat climatologul Daniel Swain.



"Cele mai multe dintre zonele foarte apropiate de ţărm au evitat recordurile de temperatură din această vară", ceea ce înseamnă că "deşi majoritatea suprafeţei Californiei s-a confruntat cu o vară record din punct de vedere al temperaturii, nu la fel s-a întâmplat şi în cazul majorităţii populaţiei sale", întrucât regiunile de coastă sunt zonele cele mai populate, a explicat Daniel Swain pe blogul său.



În Death Valley, unul dintre cele mai călduroase locuri de pe Terra, temperatura va urca până la 47°C, uşor sub pragul de 50°C atins în iulie în această zonă deşertică.



Statul vecin Arizona va fi şi el afectat. În oraşul Phoenix a fost atinsă marţi, pentru cea de-a 100-a zi la rând, temperatura de 37°C.



Valurile repetate de căldură sunt un indicator al schimbărilor climatice provocate de dependenţa omenirii de energiile fosile, avertizează numeroşi oameni de ştiinţă.



Potrivit unui raport al Agenţiei americane pentru protecţia mediului (EPA), care a analizat date prelevate din 50 de mari oraşe americane, frecvenţa medie a valurilor de căldură a crescut de la două pe an în anii 1960 la şase pe an în perioada 2010-2020.

