Misterul dispariției rezolvat după 57 de ani: „Nu numai că a suferit răni violente, dar a fost apoi îngropat pe un câmp, ca să nu fie găsit”

Alfred Swinscoe, în vârstă de 54 de ani, tată a șase copii, a dispărut în mod misterios în ianuarie 1967, după ce a intrat într-o toaletă din afara pub-ului Miners Arms din Pinxton, Nottinghamshire. Era însoțit de unul dintre fiii săi, căruia i-a spus că se îndreaptă spre toaletă înainte de a mai comanda un rând de băuturi. Din acea noapte, însă, Alfred nu a mai fost văzut niciodată, potrivit nottinghampost.com.

După 57 de ani de incertitudine, rămășițele sale au fost descoperite pe un câmp din Sutton-in-Ashfield, în 2023. Nepotul său, Russell Lowbridge, a recunoscut o pereche de șosete prezentate de poliție, amintindu-și de șosetele bunicului său. Testele ADN au confirmat identitatea lui Alfred, șocând familia.

După descoperirea rămășițelor, nepotul lui Alfred, Russell Lowbridge, a avut o presimțire. „Nu am acordat prea multă atenție acestui fapt (descoperirea rămășițelor - n.n.) la început, dar apoi poliția a postat o fotografie cu o pereche de șosete ciudate și am avut acest flashback incredibil. Mi-am amintit deodată că atunci când eram copil îmi trăgeam pe picioare șosetele bunicului meu și acelea arătau asemănător. Am sunat la poliție și au venit să ia probe ADN. Ulterior am aflat că, într-adevăr, era Alfred. Am fost șocat și uluit”, a povestit Russell.

Poliția a descoperit că Alfred a murit în mod brutal, fiind lovit și, cel mai probabil, înjunghiat. Corpul său a fost lăsat expus înainte de a fi îngropat, probabil pentru a ascunde crima. Deși ancheta este în desfășurare, autorul faptei ar putea rămâne necunoscut, deoarece multe dintre persoanele implicate nu mai sunt în viață.

Ofițerul Rob Griffin, de la Poliția din Nottinghamshire, a declarat: „Alfred a murit în cel mai îngrozitor mod imaginabil. Nu numai că a suferit răni violente, dar a fost apoi îngropat pe un câmp, ca să nu fie găsit. Ceea ce face această crimă și mai supărătoare este că a durat mai mult de 50 de ani pentru ca rămășițele să fie găsite și familia să afle ce s-a întâmplat”.

Alfred Swinscoe a fost recent înmormântat alături de familia sa în Sutton-in-Ashfield.