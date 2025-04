Maramureşul şi Bucovina sunt printre cele mai căutate destinaţii de către români pentru vacanţa de Paşte

"Cu peisaje spectaculoase, tradiţii şi obiceiuri autentice, cele două regiuni din nordul ţării continuă să atragă anual sute de turişti. Aproximativ 41% dintre respondenţii sondajului au ales Maramureş sau Bucovina, cu dorinţa de a se relaxa, de a participa la slujba de Înviere şi de a se bucura de mesele bogate cu preparate locale. Mulţi români au ales Transilvania, Valea Prahovei şi Delta Dunării pentru această perioadă. Cererea crescută pentru aceste destinaţii a fost resimţită şi de unităţile de cazare din zonă, unde multe pensiuni au raportat un grad ridicat de ocupare", se arată în comunicatul Travelminit.ro.



Conform sondajului, 54% dintre turişti sunt dispuşi să cheltuiască între 200 şi 400 de lei pentru o noapte de cazare într-o cameră dublă. În schimb, 24% sunt dispuşi să plătească sub 200 de lei, iar 12% aleg variantele mai generoase, cuprinse între 400 şi 600 de lei.



Şi hotelierii au fost preocupaţi de acest aspect, astfel încât anul acesta preţul mediu pentru un pachet de 2 nopţi/ cameră dublă în perioada Paştelui (cu mic dejun inclus) este cuprins între 500 şi 800 de lei, au raportat 48% dintre aceştia. De asemenea, 38% au spus că preţul mediu este sub 500 de lei.



Mesele tradiţionale de Paşte reprezintă un subiect important pentru turişti, astfel că cei mai mulţi dintre românii participanţi la sondaj au declarat că preferă să includă în pachetul de Paşte şi masa festivă.



Pentru vacanţa de Paşte din acest an, o bună parte dintre români s-au gândit din timp la acest aspect, astfel că au rezervat un sejur cu cel puţin două sau trei săptămâni în avans. Această tendinţă reflectă dorinţa de a beneficia de ofertele cele mai avantajoase, dar şi de disponibilitatea crescută a cazărilor, subliniază comunicatul citat.



Tipurile de locaţii alese variază, de la pensiuni, la cabane şi case de vacanţă până la hoteluri de trei, patru sau cinci stele. La acest capitol, mare parte din turişti au optat pentru pensiuni, fiind preferate de 37% dintre respondenţi. Pe locul al doilea se află hotelurile, iar apoi se regăsesc cabanele sau casele de vacanţă.



Preţul rămâne principalul factor de decizie, menţionat de 65% dintre turişti, urmat de locaţie şi de curăţenie.



Studiul a fost realizat pe baza răspunsurilor a peste 500 de turişti şi reprezentanţi ai unităţilor de cazare din România şi reflectă tendinţele de călătorie pentru Sărbătorile Pascale din 2025.



Fondată în Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa rezervărilor hoteliere din România din 2017, cu un portofoliu care conţine peste 10.000 de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din România active pe platformă şi acoperă o gamă largă de cazare în toată ţara (litoral, munte, destinaţii balneoclimaterice şi oraşe mari), fiind lider pe piaţa rezervărilor cu card de vacanţă.



Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul şi Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croaţia), cu vânzări de peste 200 milioane de euro şi peste 500 de angajaţi.



În 2022, Szallas Group (inclusiv Travelminit) a fost achiziţionat de către Wirtualna Polska Holding, una dintre principalele companii de e-commerce şi media din Polonia, cotată la bursă şi cu sediul în Varşovia.

AGERPRES