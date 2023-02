Ambasada SUA în România anunță un nou ajutor american pentru Turcia

Potrivit ambasadei SUA la București, în Turcia au plecat membri ai unor echipe din Virginia și California. Este vorba despre 161 de oameni și 12 câini.

„161 de persoane şi 12 câini din echipele de căutare şi salvare urbană ale Virginia Task Force 1 Urban Search and Rescue şi Los Angeles County Fire Department au plecat în Turcia cu peste 77 de tone de echipament specializat, pentru a ajuta la găsirea supravieţuitorilor devastatoarelor cutremure. Echipa se alătură membrilor USAID - US Agency for International Development deja prezenţi în Turcia”, a anunțat ambasada americană.

În Turcia intervin zeci de echipe străine din numeroase țări, inclusiv din România.

(sursa: Mediafax)