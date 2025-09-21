Americanii vor deține majoritatea în conducerea TikTok din SUA

De asemenea, activitățile platformei vor fi supravegheate de companii de tehnologie din SUA. Negocierile cu proprietarii chinezi ai TikTok sunt în desfășurare.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a oferit sâmbătă o actualizare cu privire la negocierile în curs SUA-China legate de viitorul TikTok pe teritoriul american.

Discuțiile cu Beijingul prevăd ca șase dintre cei șapte membri ai consiliului de administrație al TikTok din Statele Unite să fie americani, a declarat a declarat Karoline Leavitt, pentru Fox News.

Ea a adăugat că „datele și confidențialitatea vor fi supravegheate de una dintre cele mai bune companii de tehnologie americane, Oracle, iar algoritmul va fi, de asemenea, controlat de Statele Unite”. Potrivit lui Karoline Leavitt, „toate aceste elemente sunt deja convenite” între părți. Acordul final ar putea fi anunțat în curând. „Cred că asta se va întâmpla în zilele următoare”, a mai spus Leavitt.

Vineri, președintele Donald Trump a declarat, după o convorbire cu președintele Chinei, Xi Jinping, că semnarea unui acord privind TikTok ar trebui să fie o „simplă formalitate”. Beijingul nu a oferit detalii despre conversația dintre cei doi șefi de stat.

Autoritățile americane au intenționat să interzică platforma în Statele Unite, în numele securității naționale. Donald Trump a amânat aplicarea deciziei de mai multe ori solicitând ca platformă să treacă sub controlul americanilor.

(sursa: Mediafax)