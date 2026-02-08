Aplicațiile pentru boicotarea produselor americane câștigă teren în contextul crizei din Groenlanda

Creatorul aplicației „Made O’Meter”, Ian Rosenfeldt, a declarat că a înregistrat aproximativ 30.000 de descărcări ale aplicației gratuite în doar trei zile, în momentul culminant al crizei diplomatice transatlantice de la sfârșitul lunii ianuarie, din totalul de peste 100.000 de descărcări de la lansarea sa în martie.

Rosenfeldt, care locuiește în Copenhaga și lucrează în marketingul digital, a decis să creeze aplicația acum un an, după ce s-a alăturat unui grup de Facebook format din danezi care împărtășeau aceeași opinie și sperau să boicoteze produsele americane, scrie AP.

„Mulți oameni erau frustrați și se întrebau: «Cum putem face asta în practică?», își amintește bărbatul în vârstă de 53 de ani. „Dacă folosești un scaner de coduri de bare, este dificil să vezi dacă un produs este într-adevăr american sau nu, dacă este danez sau nu. Și dacă nu știi asta, nu poți face o alegere conștientă”.

Cea mai recentă versiune a „Made O’Meter” utilizează inteligența artificială pentru a identifica și analiza mai multe produse simultan, apoi recomandă alternative similare fabricate în Europa. Utilizatorii pot seta preferințe, cum ar fi „Fără mărci din SUA” sau „Numai mărci din UE”. Aplicația susține că are o precizie de peste 95%.

„Folosind inteligența artificială, poți face o fotografie a unui produs... iar aceasta poate efectua o analiză aprofundată pentru a găsi informațiile corecte despre produs la mai multe niveluri”, a declarat Rosenfeldt pentru Associated Press în timpul unei demonstrații la un magazin alimentar din Copenhaga. „În acest fel, ai la dispoziție informații pe care le poți folosi pentru a lua decizii în funcție de ceea ce consideri că este corect”.

(sursa: Mediafax)