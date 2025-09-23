x close
de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   01:20
Arabia Saudită acuză Israelul că pune în pericol pacea regională și internațională
Sursa foto: Hepta/Faisal bin Farhan Al Saud

Ministrul saudit de externe, Faisal bin Farhan Al Saud, a condamnat acțiunile Israelului în Gaza și Cisiordania, afirmând că acestea amenință stabilitatea globală și subminează eforturile pentru pace. Oficialul a reiterat sprijinul pentru soluția a două state.

Arabia Saudită a denunțat public atacurile Israelului asupra palestinienilor și a altor state arabe, considerându-le un risc grav pentru pacea regională și internațională.

Declarațiile au fost făcute de ministrul saudit de externe, Faisal bin Farhan Al Saud, în cadrul unei conferințe ONU, dedicată sprijinirii unei soluții de pace durabile în Orientul Mijlociu.

Faisal a mulțumit președintelui francez Emmanuel Macron și secretarului general al ONU, Antonio Guterres, pentru susținerea unei soluții cu două state și pentru „recunoașterea statului Palestina”.

El a acuzat autoritățile israeliene de „agresiune și crime brutale” în Gaza, de „violații în Cisiordania” și de atacuri repetate asupra unor state arabe și musulmane, menționând cel mai recent atac asupra Qatarului.

„Aceste acțiuni demonstrează insistența Israelului de a continua practici agresive care amenință pacea și stabilitatea regională și internațională și subminează eforturile de pace din regiune”, a declarat ministrul saudit.

(sursa: Mediafax)

