Armata israeliană a recuperat corpurile a doi ostatici din Gaza

de Redacția Jurnalul    |    22 Oct 2025   •   11:15
Armata israeliană a recuperat corpurile a doi ostatici din Gaza
Sursa foto: Hepta

Armata israeliană a anunțat că a primit, prin intermediul Crucii Roșii, rămășițele a doi cetățeni israelieni ținuți captivi în Fâșia Gaza, în timp ce operațiunile pentru recuperarea ostaticilor continuă, potrivit Al Jazeera.

Forțele de apărare ale Israelului au confirmat marți că au primit de la Crucea Roșie corpurile a doi ostatici israelieni aflați în Gaza.

Potrivit biroului prim-ministrului, trupurile vor fi transportate la Institutul de Medicină Legală pentru examinare și identificare oficială.

Ulterior, familiile celor doi vor fi anunțate.

„Efortul de a-i readuce pe toți ostaticii noștri continuă fără întrerupere și nu se va opri până când ultimul ostatic nu se va întoarce acasă”, se arată într-un comunicat al guvernului israelian.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: corpuri ostatici crucea rosie gaza armata israeliana
