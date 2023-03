Astronauții de pe Stația Spațială Internațională s-au întors pe Pământ după cinci luni

Astronauții care alcătuiesc echipa Crew-5 de la bordul Stației Spațiale Internaționale au aterizat în Golful Mexic, în apropierea de Florida.

Capsula SpaceX Crew Dragon a plecat de pe stația spațială la ora 2:20 am ET. Nava spațială a efectuat apoi o manevră de întoarcere spre Pământ înainte de a intra în atmosferă și de a ateriza în largul coastei Tampa, Florida, imediat după ora 21.00 ET, potrivit CNN.

Navele de salvare au așteptat sosirea echipei și au recuperat capsula din ocean.

Cei patru membri ai echipajului, astronauții NASA Nicole Mann și Josh Cassada, astronautul Koichi Wakata de la Agenția de Explorare Aerospațială din Japonia și cosmonautul Anna Kikina de la agenția spațială Roscosmos, au fost lansați spre stația spațială la bordul unei capsule SpaceX Crew Dragon în luna octombrie a anului trecut. Aceștia și-au petrecut ultimele luni efectuând experimente de cercetare și operațiuni de întreținere a laboratorului vechi de două decenii.

Înainte de a pleca, astronauții Crew-5 au predat operațiunile echipei Crew-6, care a sosit pe stația spațială la 3 martie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Splashdown!#Crew5 is back on Earth, completing a science mission of nearly six months on the @Space_Station. Their @SpaceX Dragon Endurance spacecraft touched down at 9:02pm ET (0202 UTC March 12) near Tampa off the coast of Florida. pic.twitter.com/nLMC0hbKY4