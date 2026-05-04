Atac în Leipzig: șofer arestat după ce a intrat cu mașina în mulțime. Doi morți și mai mulți răniți grav

Scene de groază în Germania: pietoni loviți de o mașină în Leipzig. Bilanț tragic

Un incident grav a zguduit luni centrul orașului Leipzig, unde un șofer a intrat cu mașina în pietoni pe o arteră aglomerată. Autoritățile germane au confirmat două decese și mai mulți răniți, în timp ce suspectul a fost reținut. Motivele rămân, deocamdată, necunoscute.

UPDATE: Șoferul a fost arestat, bilanț tragic confirmat

Poliția germană a anunțat arestarea șoferului care a lovit cu mașina mai mulți pietoni în centrul orașului Leipzig, în estul Germaniei. Incidentul, petrecut luni după-amiază pe strada Grimmaische, s-a soldat cu două victime decedate și mai multe persoane rănite grav, potrivit autorităților locale și relatărilor din presa internațională.

„O mașină a lovit mai mulți pietoni pe strada Grimmaische înainte de a fugi de la locul incidentului. Șoferul a fost arestat și nu mai reprezintă un pericol”, a transmis poliția din Leipzig într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Primarul orașului, Burkhard Jung, a subliniat că ancheta este în desfășurare și că există încă multe necunoscute. „Nu știm nimic concret despre motivul (șoferului), nu știm nimic despre autorul” faptelor, a declarat acesta.

Scene de haos în centrul orașului

Martorii au descris momente de panică după ce un SUV Volkswagen a pătruns cu viteză într-o zonă pietonală intens circulată. Incidentul a avut loc pe strada Grimmaische, care face legătura între Augustusplatz și zona pietonală centrală, un spațiu frecventat zilnic de localnici și turiști.

Potrivit relatărilor din presa locală, mai multe persoane au fost văzute întinse pe asfalt, unele acoperite cu cearșafuri. De asemenea, martorii au menționat un posibil incident separat în care o persoană ar fi fost înjunghiată, însă autoritățile nu au confirmat oficial această informație.

Un purtător de cuvânt al poliției a descris situația drept „confuză”, în timp ce echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Numeroase echipaje de pompieri, ambulanțe și poliție au intervenit pentru acordarea primului ajutor și securizarea zonei.

Zona afectată, un punct cheie al orașului Leipzig

Locul tragediei se află într-o zonă centrală importantă din Leipzig, în apropierea Universității și a Bisericii Sfântul Nicolae, un simbol istoric al orașului. Din acest motiv, numărul mare de pietoni din zonă a contribuit la amploarea incidentului.

Autoritățile au delimitat perimetrul și au început o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului, inclusiv dacă a fost vorba despre un act intenționat sau un accident.

Germania, marcată de incidente similare în ultimii ani

Acest caz se înscrie într-o serie de incidente grave produse în Germania, în care vehiculele au fost folosite pentru a lovi mulțimi. Printre cele mai cunoscute se numără atacul de la târgul de Crăciun din Berlin din 2016, cel din Magdeburg din 2024 și un incident recent din München, la începutul anului 2025, când un marș sindical a fost vizat.

Agerpres