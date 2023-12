Împușcături la Praga: Oameni uciși și răniți în apropierea unei universități. Atacatorul a fost lichidat, anunță Poliția din Cehia

Update. Atacatorul a fost lichidat după ce a tras peste 20 de focuri.

„Tragatorul a fost eliminat!!! Întreaga clădire este în prezent evacuată și sunt mai mulți morți și zeci de răniți”, a anunțat Poliția din Cehioa pe Twitter.

Stire initiala Se pare ca incidentul a avut loc la Facultatea de Arte a Universitatii Charles, situata pe Piata Jan Palach, potrivit BBC.

Autoritatile au declarat ca intreaga piata si zona din jur au fost inchise.

Politistii au mentionat ca incidentul este in desfasurare si au indemnat cetatenii sa se indeparteze de locul incidentului si sa ramana in interior.

„Deodată am auzit împușcături”, a declarat un martor care a spus că se afla la fața locului pentru presa cehă Mlada Fronta Dnes.

Universitatea Charles se află în Orașul Vechi al Pragăi, la aproximativ 500 de metri de istoricul Pod Charles, o atracție turistică.

⚡️ The shooting took place on the territory of Charles University in the center of #Prague#Czech Police say people have been killed and injured people. The exact number of victims and injured has not been specified.



Reports suggest the incident occurred at Charles University… pic.twitter.com/q0stT7hm5C