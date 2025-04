Nicușor Dan: Avem altă treabă în campania electorală decât să corespondăm cu AEP

'Noi avem, totuși, în momentul acesta, avem niște alegeri prezidențiale în România. Cred că e o chestiune foarte, foarte serioasă. Și avem o instituție a statului, de la care s-a scurs în presă un document. Prima întrebare este către această instituție, Autoritatea Electorală Permanentă, ce este cu documentul ăsta? Pentru că noi toți vorbim, facem speculații pentru un document care nu e asumat oficial de nimeni. Vorbim de un document presupus a exista, la care instituția presupusă, emitentă, trebuie să ne dea un răspuns. Există sau nu există? Eu nu pot să răspund unor acuzații care nu sunt asumate oficial. (...) Dacă aveți orice fel de curiozități, evident că o să vă răspund, dar nu în cadrul în care eu aș fi acuzat de un act care, în momentul ăsta, nu există oficial. Deja am pierdut vreo trei-patru zile din această campanie electorală, din incompetența AEP. Două-trei zile noi nu am putut să ne folosim rețelele sociale pentru că am fost atacați cibernetic și niciuna din instituțiile statului român nu ne-a apărat. Noi avem altă treabă în această campanie electorală decât să corespondăm cu AEP', a spus, vineri, Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Primăria Municipiului București.



Întrebat dacă a fost informat până în prezent de Parchet sau DNA despre acuzațiile din acel document, Nicușor Dan a infirmat.



El a precizat că în campania electorală trebuie să dialogheze cu românii. 'Trebuie să le spunem ce vrem să facem pentru România și cât de nocivi sunt contracandidații noștri', a adăugat Dan.



Echipa de campanie a lui Nicușor Dan a precizat, joi, că nu a primit din partea Autorității Electorale Permanente un document privind nereguli referitoare la finanțare, iar informațiile apărute în presă 'par a fi un draft al unui document intern de lucru al AEP, bazat pe suspiciuni subiective și lipsite de fundament'.



Conform acesteia, 'platforma de donații a fost deschisă în perioada de precampanie electorală', iar suma strânsă a fost utilizată pentru a acoperi cheltuielile angajate în acea perioadă. 'Suma strânsă în perioada de campanie electorală va fi transferată în contul de campanie. Conform legii, transferul se poate face până la sfârșitul campaniei electorale', a indicat sursa citată.



Potrivit unor informații apărute în presă, AEP a controlat modul de finanțare a campaniei lui Nicușor Dan în perioada 4 - 24 aprilie și ar fi descoperit mai multe nereguli.

AGERPRES