Atacuri criminale ale Moscovei. Peste zece mii de persoane din Zaporojie au rămas fără curent în urma atacurilor rusești cu drone

În urma atacului care a vizat infrastructură energetică, 11.000 de persoane au rămas fără energie electrică. De asemenea, au fost vizat și ținte rezidențiale, relatează The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a anunțat avariile provocate de atac precizat că nu au fost raportate victime.

În noaptea atacului, temperaturile din Zaporojie au coborât până la minus 10 grade Celsius. Orașul se confrunta des cu întreruperi ale electricității, fiind situat în apropierea liniei frontului, fiind astfel vizat în mod regulat de atacuri asupra infrastructurii civile.

Atacul face parte din campania Rusie de atacare a infrastructurii energetice a Ucrainei care a avariat sever rețeaua energetică ucraineană și a forțat autoritățile să impună întreruperi prelungite de curent, pe fondul temperaturilor scăzute.

Atacurile au fost reluate după expirarea unei scurte încetări a focului asupra infrastructurii energetice, propusă de președintele american Donald Trump, care fusese acceptată de Moscova.

Raid aerian soldat cu uciderea a trei copii

Concomitent, un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov a ucis trei copii mici și un adult, a anunțat miercuri dimineață șeful administrației militare locale, Oleg Sinegubov.

„Doi băieți de un an și o fetiță de doi ani au murit” în atac, care a lovit o casă din orașul Bogoduhiv, lângă granița cu Rusia, a declarat sursa, potrivit Le Figaro.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani care se afla cu copiii a fost, de asemenea, ucis, a declarat sursa, fără a specifica în acest moment dacă este tatăl lor.

Într-o declarație anterioară, Oleg Sinegubov a mai relatat că o femeie însărcinată în vârstă de 35 de ani a fost rănită într-un atac aerian în același oraș. Luni, o femeie și un copil de 10 ani fuseseră deja uciși într-un atac aerian asupra aceluiași oraș.

Moscova efectuează zilnic atacuri aeriene asupra Ucrainei, ucigând în mod regulat civili.

Conform unui raport al Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMU), publicat la începutul lunii ianuarie, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și 40.600 răniți de la începutul invaziei rusești din 24 februarie 2022. Raportul afirmă că 2025 a fost cel mai sângeros an după 2022, cu peste 2.500 de civili uciși.

(sursa: Mediafax)