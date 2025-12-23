Atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Ro-Alert în Tulcea și Galați

Au fost noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în noaptea de luni spre marți.

La ora 01.10, sistemele radar ale MApN au detectat două ținte aeriene în spațiul ucrainean, în evoluție pe direcția Reni si Chilia.

La ora 01.26, populația din Nordul județului Tulcea și Sud-Estul județului Galați a fost avertizată prin Ro-Alert.

Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcția portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei.

Potrivit MApN, nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02.15.