Atracție turistică. Un mic sat cu o singură stradă are un restaurant de top

Un mic sat așezat în regiunea Lancashire s-a transformat în timp într-o atracție turistică, potrivit Express. Worston este un cătun liniștit care reprezintă o destinație excelentă pentru familii și grupuri de prieteni, susțin localnicii. Ei recomandă excursiile de o zi pentru explorarea zonei și pentru a lua masa la cunoscutul său restaurant.

Localul, restaurant și bar în același timp, este așezat pe singura stradă a satului. Se numește The Calf's Head și este un loc foarte apreciat, obținând un rating de 4,1 din 5 pe Tripadvisor. Restaurantul are în meniu bere și o varietate mare de vinuri, dar și numeroase preparate după rețelele locale. De altfel, bucătăria de la Calf's Head a primit numeroase laude de la turiști.

„Mâncarea a fost abundentă și gustoasă și a fost atât de plăcut să vedem câteva lucruri tradiționale în meniu. Mi-a plăcut atmosfera familiară din restaurant, era o seară întunecată de noiembrie când am vizitat și a fost foarte confortabil. Vom reveni”, a relatat un turist.

Alții spun că au avut parte de o experiență uimitoare.

„Tocmai am avut cel mai uimitor ceai de după-amiază pentru a sărbători zilele de naștere în familie. Supă pentru început, ceai nelimitat, sandvișuri variate, prăjituri delicioase. Personalul a fost prietenos, priveliștile au fost uimitoare, ne-a plăcut totul. Raport calitate-preț uimitor la 22,50 lire sterline de persoană”, a scris alt turist.

Un client s-a cazat în sat.

„Am stat două nopți, luând atât micul dejun, cât și cina în ambele zile. Mâncare delicioasă și servicii excelente de fiecare dată, în ciuda faptului că au fost incredibil de aglomerați duminică. (Judecând după mâncare, nu sunt surprins - burgerii de miel cu brânză de capră și ceapă caramelizată au fost superbi, la fel și lasagna.). Locul este perfect - într-o grădină frumoasă împrejmuită cu zid, lângă un pârâu, într-un sat drăguț. Adăugați un pat confortabil, facilități pentru prepararea de ceai și cafea și apă fierbinte; nu ne-am fi putut dori mai mult. Mulțumesc!”, a scris acesta pe Tripadvisor.

Satul se află pe dealul Pendle, la est de orașul Clitheroe. Aflat într-un loc foarte liniștit, liniștită, Worston are un trecut fascinant și complex. În 1778, muncitorii care lărgeau drumul satului spre Chatburn au descoperit 1.000 de monede romane. De asemenea, în zonă există chiar un sit funerar preistoric. Este vorba despre o movilă funerară din epoca bronzului care ar putea aparține unei așezări dispărute de mult timp.

O peșteră situată lângă baza dealului sporește interesul turiștilor. Totodată, în sat s-au păstrat resturile remarcabil de bine conservate ale unei vechi arene de coride. Un inel de mari dimensiuni, de piatră și bronz, a rămas în mijlocul unui teren. Se bănuiește că inelul era folosit pentru a lega taurii și că arena reprezenta punctul central al activităților din vechiul sat.

