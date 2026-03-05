Povești din diaspora: Un preot român își împarte viața între altar și șantier

Părintele Nicolae Bulat locuiește în orașul Corby și spune că preoția nu îi poate asigura, deocamdată, un trai decent, motiv pentru care a ales să muncească în domeniul construcțiilor.

„De luni până vineri lucrez pe Telehandler și ca Mastic Man, iar în weekend slujesc la Parohia Moldo-Română din Corby"”, povestește preotul pentru observatornews.ro.

De la șantier la altar

În timpul săptămânii, părintele lucrează pe șantiere, operând utilaje de tip telehandler și realizând finisaje cu silicon la diferite lucrări de construcții. În weekend, acesta oficiază slujbe pentru comunitatea de români.

Acesta slujește la Parohia Moldo-Română din Corby, înființată în august 2025, care adună tot mai mulți credincioși români stabiliți în zonă.

Potrivit preotului, situația sa nu este deloc una neobișnuită în diaspora.

„Nu e deloc o surpriză faptul că de luni până vineri lucrez, ca angajat, în domeniul construcțiilor. Majoritatea preoților din comunitate muncesc, pe șantier, pe camion, alții sunt profesori la universități”, spune părintele.

Biserică în spațiu închiriat cu ora

Parohia din Corby funcționează într-un spațiu închiriat cu ora, iar acest lucru înseamnă multă muncă suplimentară pentru preot și voluntari. Înainte de fiecare slujbă, icoanele și obiectele bisericești trebuie aranjate ș se strâng după terminarea serviciului religios.

Această practică este frecvent întâlnită în comunitățile ortodoxe românești din Marea Britanie, unde multe parohii nu au propriile lăcașuri de cult.

Părintele Nicolae Bulat a mai slujit în trecut ca preot misionar, ajutând diferite comunități de români din diaspora. O perioadă a oficiat slujbe și pentru românii de pe insula Jersey.

În pofida programului încărcat, preotul spune că este recunoscător pentru sprijinul comunității și pentru creșterea constantă a numărului de credincioși.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra comunității din Corby și tuturor celor care ne ajută și sprijină parohia”, afirmă părintele.