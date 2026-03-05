Qatar Airways oferă câteva zboruri de ajutor spre orașele europene

Deși spațiul aerian al Qatar-ului rămâne încă închis, compania a anunțat, joi, că va opera un număr restrâns de zboruri pentru a acorda sprijin pasagerilor blocați în regiune.

„Qatar Airways va începe să opereze un număr limitat de zboruri de urgență începând cu data de 5 martie, pentru a veni în sprijinul pasagerilor blocați din cauza situației actuale din regiune”, potrivit unui comunicat publicat, joi, pe X.

Un număr restrâns de zboruri vor pleca din Muscat spre Londra Heathrow, Berlin, Copenhaga, Madrid, Roma și Amsterdam.

Un alt zbor va pleca din Arabia Saudită, de la Riad spre Frankfurt.

Potrivit companiei, „pasagerii sunt rugați să nu se prezinte la aeroport decât dacă au primit o notificare oficială din partea Qatar Airways pentru aceste zboruri”.

Operațiunile principale ale companiei aeriene din Doha rămân temporar suspendate „din cauza închiderii spațiului aerian qatarez”, potrivit comunicatului publicat.

Pasagerii vor primi de la companie detalii referitoare la următorii pași de urmat.

Compania anunță că va relua operarea completă a zborurilor, îndată ce Autoritatea Aviației Civile va anunța redeschiderea spațiului aerian.

(sursa: Mediafax)