Australia respinge cererea de arestare a președintelui israelian

Ministrul australian de Externe, Penny Wong, a declarat că vizita de patru zile a liderului israelian, care începe luni, are loc la invitația guvernului și în conformitate cu dorințele comunității evreiești, potrivit Le Figaro.

„Președintele Herzog a fost invitat în Australia pentru a aduce un omagiu victimelor atacului de la Bondi și pentru a fi alături de comunitatea evreiască australiană și a o sprijini în urma celui mai grav atac terorist și antisemit care a avut loc vreodată pe teritoriul nostru”, a declarat ea joi. Cincisprezece persoane au fost ucise pe 14 decembrie în atacul comis de doi atacatori care au deschis focul asupra participanților la o sărbătoare de Hanuka pe plaja din Sydney.

Avocatul pentru drepturile omului Chris Sidoti, membru al Comisiei Internaționale Independente de Anchetă a ONU privind Încălcările Drepturilor Omului în Israel și Teritoriile Palestiniene, a cerut public ca lui Herzog să-i fie retrasă invitația sau chiar să fie arestat dacă ar călători în Australia. O comisie independentă de anchetă a ONU a concluzionat în 2025 că Israelul a comis genocid în Gaza de la începutul războiului declanșat de atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023.

Potrivit anchetatorilor, care nu vorbesc în numele ONU, Herzog și alți lideri israelieni „au incitat la genocid” în teritoriul palestinian, o afirmație pe care Israelul a respins-o „categoric” , denunțând un „raport părtinitor și mincinos”.

Prim-ministrul Anthony Albanese a făcut o „gafă” invitându-l pe Herzog, a declarat Chris Sidoti pentru AFP. „A fost o decizie proastă și trebuie schimbată înainte de a fi prea târziu.”

Activiștii pro-palestinieni au cerut proteste împotriva vizitei, inclusiv în Sydney, unde poliția a interzis adunările.

Luni, poliția federală a anunțat punerea sub acuzare a unui rezident din Sydney, în vârstă de 19 ani, pentru amenințări cu moartea online la adresa unui șef de stat străin, fără a confirma relatările din presa locală conform cărora Isaac Herzog ar fi fost ținta atacului.

