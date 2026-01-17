x close
Avalanșe MORTALE în Austria. 5 turiști au decedat în Alpi

de Redacția Jurnalul    |    17 Ian 2026   •   21:30
Sursa foto: Două avalanșe s-au produs sâmbătă în Munții Alpi

Cel puțin cinci persoane au murit sâmbătă, în Austria, din cauza unor avalanșe produse într-o zonă turistică.

Două avalanșe s-au produs sâmbătă în Munții Alpi, potrivit Le Figaro. Prima a măturat un grup de șapte schiori. Incidentul a avut loc în regiunea Pongau, lângă Salzburg, potrivit postului public de televiziune ORF. Patru dintre turiști au murit, iar altul a fost transportat la spital în stare gravă.

Tot sâmbătă, o femeie care schia a fost îngropată în zăpadă. Salvatorii, alertați de soțul victimei, nu au reușit să o salveze.

Mai multe incidente s-au produs în ultima perioadă în Alpi. Marți, un copil din Cehia, în vârstă de 13 ani, a murit după ce a fost surprins de o avalanșă în Bad Gastein, în Alpii austrieci.

Duminica trecută, un schior în vârstă de 58 de ani a murit într-o avalanșă la Weerberg, în Tirol, în vestul Austriei. În același weekend, șase persoane au fost îngropate în avalanșe în mai multe stațiuni din Alpii francezi.

(sursa: Mediafax)

