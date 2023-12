Avionul românesc reținut trei zile la sol, sub suspiciunea de trafic de persoane urmează să decoleze din nou luni

Jurisdicţia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate (Junalco) a deschis o anchetă pentru complicitate la intrarea şi şederea ilegală a străinilor în Franţa în cadrul unei bande organizate şi participare la o asociaţie criminală, a anunţat Parchetul din Paris pentru AFP.



Cei doi bărbaţi, născuţi în 2000 şi 1984, au fost reţinuţi vineri de poliţie, fiind suspectaţi de implicare în ceea ce ar putea fi o reţea de imigraţie ilegală. Procurorul a cerut ca aceştia să fie arestaţi preventiv.



Avionul care transporta 303 pasageri indieni, al cărui sechestru a fost ridicat duminică de către justiţie, "ar trebui să plece în cursul zilei de astăzi", a precizat luni pentru AFP prefectura din Marne.



El urmează să zboare spre Mumbai, în India, a declarat pentru AFP Liliana Bakayoko, avocată a companiei Legend Airlines. Am obţinut autorizaţia de zbor de la autorităţile indiene în această dimineaţă, dar încă aşteptăm intervalul orar.



Autorizaţiile au fost obţinute de compania aeriană pentru 301 dintre cei 303 pasageri ai zborului, cu excepţia celor două persoane aflate în custodia poliţiei, a adăugat Bakayoko.



Este posibil ca nu toţi să se urce la bord, deoarece se aşteaptă ca 12 solicitanţi de azil să fie mutaţi într-o altă zonă de aşteptare.



Printre aceşti solicitanţi de azil se numără cinci dintre cei unsprezece minori neînsoţiţi (MENA) care se aflau în avion, potrivit Asociaţiei de însoţire educativă din Marne, care a fost desemnată administrator ad-hoc pentru aceşti minori.



În plus, potrivit Lilianei Bakayoko, mulţi nu vor să ajungă în India, ci în Nicaragua, unde primii indieni intervievaţi duminică au spus că vor să meargă pentru turism.



Iniţial, avionul Airbus A340 aparţinând micii companii aeriene româneşti Legend Airlines trebuia să facă doar o escală tehnică de o oră la Vatry, pentru a se realimenta în drumul său de la Dubai (Emiratele Arabe Unite) la Managua, capitala statului Nicaragua. Dar a fost oprit acolo în urma unei sesizări anonime potrivit căreia pasagerii erau susceptibili de a fi victime ale traficului organizat de persoane.



Nu ştim dacă este vorba de trafic de persoane, de trafic de migranţi sau nici una, nici alta.... Dar am ţinut 303 persoane, bărbaţi, femei şi copii, într-un aeroport timp de trei nopţi şi trei zile. Este surprinzător, a reacţionat duminică pentru AFP Genevieve Colas, coordonatoarea reţelei de asociaţii Collectif contre la traite des etres humains (Împreună împotriva traficului de persoane), creată de organizaţia Le Secours Catholique-Caritas Franţa.



Prefectura Marne subliniază că în sala de aşteptare a aeroportului, creată de la zero pentru a face faţă acestei situaţii fără precedent, au fost instalate paturi individuale, toalete şi duşuri, precum şi o "zonă familială" pentru a asigura intimitatea părinţilor şi a copiilor.