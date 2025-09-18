Un avion a zburat în cerc o oră deasupra unui oraș din Franța pentru că dormea controlorul aerian

Zborul între Paris-Orly și Ajaccio, operat la începutul săptămânii, a avut o aterizare cel puțin neobișnuită: timp de aproape o oră, avionul a trebuit să zboare deasupra Corsicii fără a putea ateriza. Potrivit Corse-Matin, cauza a fost că adormise controlorul de trafic aerian de serviciu la turnul de control din Ajaccio.

Incidentul a surprins echipajul și pasagerii ultimului zbor Air Corsica, la sfârșitul zilei de luni. La apropierea de aterizare, avionul A320neo nu a primit niciun răspuns de la turnul de control al aeroportului Ajaccio-Napoléon-Bonaparte. O situație complicată pentru un zbor comercial care trebuie să fie autorizat de controlul aerian de la A la Z. În plus, balizajul pistei 02/20 nu era aprins. Comandantul de bord a sfârșit prin a contacta direct pompierii aeroportului, care erau în așteptare radio. Aceștia au alertat jandarmeria după ce au constatat lipsa de reacție din turn.

Avionul a așteptat aproape o oră, efectuând manevre de zbor deasupra golfului Ajaccio, înainte de a ateriza pe pista 02, cu balizele aprinse și controlorul de trafic trezit.

Trebuie precizat că în niciun moment situația avionului A320 și a pasagerilor săi nu a fost critică. Vremea era bună, la fel și la aerodromul de deviere – Bastia-Poretta –, la câteva zeci de minute de zbor, iar combustibilul era suficient pentru a ajunge acolo, potrivit publicației citate.

După acest incident, care ar fi putut avea consecințe dramatice în condiții meteorologice nefavorabile, de exemplu, se ridică două întrebări. Controlorul de trafic aerian era prea obosit pentru a-și îndeplini sarcinile? Cum a ajuns să fie singur în turnul de control? Aceste întrebări i-au fost adresate șefului traficului aerian din Ajaccio, superiorul ierarhic al controlorilor locali, care nu ne-a dat niciun răspuns.

Tabelul de serviciu al unei turnuri de control care gestionează zborurile comerciale prevede ca cel puțin doi controlori să fie prezenți simultan. Încă din 2010, Curtea de Conturi denunța opacitatea „inacceptabilă” a sistemului neoficial de autorizații de absență. În practică, șefii de echipă aveau sarcina de a elibera anumiți agenți în perioadele cu trafic redus, fără ca aceștia să fie considerați oficial ca fiind în pauză sau în formare. Această practică, ce nu putea fi urmărită, avea ca efect reducerea punctuală a capacității operaționale a centrelor de control. De aici a apărut punctarea biometrică (amprente digitale, retină, recunoaștere facială) în centrele de control aerian, interzicând punctarea pentru un coleg absent.

(sursa: Mediafax)