Un bărbat din Iran a fost executat public pentru uciderea unei mame și a trei copii

„Unul dintre autorii uciderii brutale a patru membri ai unei familii din Beyram, provincia Fars, a fost spânzurat în public marți”, a transmis agenția Mizan, care aparține puterii judiciare.

„În timpul unui jaf, în octombrie 2024, acuzatul a ucis, împreună cu soția sa, o mamă și pe cei trei copii ai acesteia”, a adăugat Mizan. Cuplul a fost condamnat la moarte în februarie, iar sentința a fost confirmată de Curtea Supremă în aprilie, potrivit presei iraniene. Agenția Mizan a precizat că și soția va fi executată, însă în închisoare, fără a menționa o dată exactă.

Omorurile și violurile sunt pasibile de pedeapsa cu moartea în Iran, a doua țară din lume ca număr de execuții, după China, conform organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului, inclusiv Amnesty International.

(sursa: Mediafax)