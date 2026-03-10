O bază a armatei Germaniei din Iordania a fost atacată cu rachete

În noaptea de 10 martie, o bază militară din Al-Azraq, Iordania, unde sunt staționați soldați din Bundeswehr ( Armata Germaniei) și Forțele Aeriene ale Statelor Unite, a fost atacată cu rachete, potrivit Der Spiegel.

Conform publicației, rachetele au fost lansate din Iran. Nu se știe deocamdată dacă au existat lovituri directe sau dacă resturile rachetelor interceptate au căzut pe teritoriul taberei.

Soldați germani și americani sunt staționați acolo. Aceștia au căutat adăpost. Amploarea pagubelor este încă neclară, relatează The Welt.

Der Spiegel scrie că unul dintre proiectile a lovit o clădire unde era cazat un contingent german, însă soldații se aflau în adăposturi în momentul atacului, deci nu au existat victime.

Bundeswehr se află la baza din Al-Azraq de câțiva ani și participă de acolo la coaliția internațională împotriva grupării teroriste „Statul Islamic”.

La întrebarea agenției de știri AFP, Comandamentul Operațional responsabil al Forțelor Armate Germane a declarat pur și simplu că un incident este în curs de investigare.

Tabăra fusese deja atacată la începutul războiului. Cel mai recent, aproximativ 100 de soldați ai forțelor aeriene erau staționați acolo. De acolo, unitatea sprijină o coaliție internațională antitero cu avioane cisternă.

Pe fondul escaladării situației din Orientul Mijlociu, Germania a redus anterior numărul soldaților de la bază, unde se aflau anterior câteva zeci de soldați din Bundeswehr.

