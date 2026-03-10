Cum ar putea Vladimir Putin să fie unul dintre marii câștigători ai războiului din Iran

Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului au provocat turbulențe pe piața globală a petrolului. După bombardarea unor instalații petroliere iraniene și escaladarea tensiunilor în regiune, prețul petrolului de referință a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 2022, scrie Politico.

Pentru Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din lume, această evoluție reprezintă un câștig major. Veniturile din energie sunt principala sursă de finanțare a bugetului de stat și a operațiunilor militare pornite de Vladimir Putin.

Înainte de izbucnirea conflictului din Iran, situația economică a Rusiei devenea tot mai dificilă. Veniturile din energie scăzuseră la începutul anului la cel mai redus nivel din 2020, iar sancțiunile occidentale, dobânzile ridicate și lipsa forței de muncă puneau presiune asupra economiei.

Analiști citați de experți în energie spun că autoritățile de la Moscova luau în calcul reducerea cheltuielilor și chiar limitarea anumitor costuri legate de războiul din Ucraina. Creșterea prețului petrolului schimbă însă radical situația, oferind Kremlinului resurse suplimentare.

Creșterea tensiunilor din Orientul Mijlociu a determinat Statele Unite să acorde temporar unele derogări pentru achizițiile de petrol rusesc, pentru a menține stabilitatea pieței globale. Astfel, India – unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc – a primit o derogare temporară care îi permite să continue importurile.

În același timp, cererea pentru petrolul rusesc ar putea crește, mai ales din partea unor mari importatori precum China și India, care încearcă să își asigure aprovizionarea într-o perioadă de incertitudine pe piața globală.

Experții avertizează însă că avantajul economic pentru Rusia depinde de durata conflictului din Orientul Mijlociu. Dacă prețurile petrolului rămân ridicate pentru o perioadă lungă – aproximativ un an – Rusia ar putea obține beneficii semnificative pentru bugetul de stat și pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Dacă însă creșterea prețurilor este temporară, efectul va fi limitat și va amâna doar deciziile dificile pe care Kremlinul ar putea fi nevoit să le ia pentru stabilizarea economiei.

