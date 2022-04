Biden afirmă că economia SUA îşi menţine rezilienţa, în pofida scăderii din primul trimestru

Valoarea PIB-ului SUA a scăzut cu 1,4% în primul trimestru din 2022, conform datelor anunţate joi de Departamentul Comerţului, deşi experţii estimau o creştere economică de 1,0%, informează CNBC.

Însă preşedintele Joseph Biden afirmă că economia continuă să fie "rezilientă". "Economia americană, propulsată de familiile care lucrează, continuă să fie rezilientă în contextul provocărilor istorice. Pe parcursul ultimului trimestru, cheltuieile de consum, investiţiile de afaceri şi investiţiile rezidenţiale au crescut puternic. Numărul americanilor care beneficiază de asigurări de şomaj rămâne la cel mai scăzut nivel începând din 1970. Acum, voi avea o întâlnire cu proprietarii de mici companii, care creează afaceri şi care îşi extind activităţile într-un ritm istoric. Chiar dacă estimările de creştere economică din ultimul trimestru au fost afectate de factori tehnici, Statele Unite contracarează de pe o poziţie de forţă provocările generate de COVID-19 în întreaga lume, invazia neprovocată a lui Vladimir Putin în Ucraina şi inflaţia mondială", a declarat Joseph Biden joi, potrivit unui comunicat postat pe site-ul Preşedinţiei SUA şi vizualizat de MEDIAFAX.

"Trebuie să continuăm să înregistrăm progrese, să reducem costurile pentru familiile care lucrează, să facem mai mult în America, să creăm locuri de muncă bine-plătite, pentru dezvoltarea familiilor din clasa de mijloc", a adăugat Joseph Biden, acuzând opoziţia republicană că vrea majorări de taxe pentru clasa de mijloc.

"Eu am o abordare diferită. Congresul ar trebui să îmi prezinte un proiect inovator elaborat de ambele partide în sensul dezvoltării reţelelor de aprovizionare naţionale şi în scopul de a produce mai mult în America. De asemenea, Congresul trebuie să adopte legi de reducere a costurilor şi a deficitului, de reducere a costurilor medicamentelor pentru familii, a facturilor la utilităţi şi în sensul restabilirii corectitudinii codului fiscal, fără a majora taxe persoanelor care au venituri sub 400.000 de dolari pe an. În acest mod creştem economia şi întărim clasa de mijloc", a insistat Joseph Biden.

(sursa: Mediafax)