Biden justifică retragerea din Afganistan,explicând că misiunea SUA nu a fost reconstrucţia naţiunii

Preşedintele american, Joseph Biden, a justificat, luni seară, decizia retragerii trupelor americane din Afganistan, afirmând că misiunea Statelor Unite nu a fost niciodată de a reconstrui naţiunea afgană.

"Am mers în Afganistan acum aproape 20 de ani cu obiective clare: să îi capturăm pe cei care ne-au atacat pe 11 septembrie 2001 şi să ne asigurăm că reţeaua Al-Qaida nu va utiliza Afganistanul ca bază din care să ne atace din nou. Am făcut acest lucru. Am degradat sever reţeaua Al-Qaida şi Afganistanul. Nu am renunţat niciodată la urmărirea lui Osama ben Laden şi l-am prins. Acest lucru a fost acum un deceniu. Misiunea noastră în Afganistan nu a fost niciodată de a construi naţiunea", a afirmat Joseph Biden, conform CNN.

"Interesul nostru vital în Afganistan rămâne acum ceea ce a fost permanent, să împiedicăm comiterea unui atac terorist pe teritoriul american", a subliniat preşedintele SUA.

Joseph Biden a părut să îi atribuie predecesorului său, fostul preşedinte Donald Trump, responsabilitatea retragerii din Afganistan. "La începerea mandatului, am moştenit un acord pe care preşedintele Trump l-a negociat cu talibanii. În virtutea acestui acord, forţele americane urmau să fie retrase din Afganistan până pe 1 mai 2021, la doar trei luni după începerea mandatului meu. Forţele americane fuseseră oricum diminuate în timpul Administraţiei Trump de la 15.000 de militari americani la 2.500 de militari. Iar talibanii aveau cele mai puternice capacităţi de după anul 2001. Alegerea pe care a trebuit să o fac în calitatea de preşedinte a fost fie să aplic în continuare acel acord, fie să fiu pregătit să reluăm luptele cu talibanii în sezonul de primăvară, după 1 mai. Nu mai exista niciun armistiţiu după 1 mai, nu mai exista niciun acord de protejare a trupelor noastre după 1 mai. Exista doar o realitate rece, fie de a aplica acordul, fie de a escalada conflictul şi a retrimite mii de militari americani în luptă în Afganistan. Ar fi fost al treilea deceniu de conflict. Îmi susţin decizia. Nu voi fi pasa responsabilitatea celui de-al cincilea preşedinte", a precizat Joseph Biden.

"Şi ce s-a întâmplat? Liderii politici din Afganistan au cedat şi au fugit din ţară. Armata afgană s-a prăbuşit, uneori chiar şi fără luptă. Ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână a consolidat ideea că oprirea implicării noastre în Afganistan a fost decizia corectă", a susţinut preşedintele SUA.

"Sunt profund întristat de ceea ce se întâmplă acum. Dar nu regret decizia de a opri participarea noastră la războiul din Afganistan. Scenele observate în Afganistan sunt şocante, mai ales pentru veteranii noştri, pentru diplomaţi, pentru angajaţii umanitari, pentru toţi cei care au petrecut timp pe teren pentru susţinerea poporului afgan. Este trist pentru cei care au pierdut persoane iubite în Afganistan, pentru americanii care au luptat acolo pentru slujirea ţării noastre. Este o situaţie profundă la nivel personal, inclusiv pentru mine", a insistat Biden.

Liderul de la Casa Albă a avertizat că armata americană va riposta dacă va fi atacată de insurgenţii talibani în cursul operaţiunilor de evacuare a personalului din Afganistan. De asemenea, Joseph Biden a afirmat că Statele Unite vor continua să susţină operaţiunile umanitare în Afganistan.

