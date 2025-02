Bilanț tragic în Suedia: 11 morți în cel mai grav atac armat din istoria țării

Tragedia s-a produs marți, la un centru de educație pentru adulți situat la 200 de kilometri vest de Stockholm. Poliția a confirmat că suspectul, care se află printre victime, a acționat singur, iar motivul atacului nu pare să fie unul ideologic, punctează BBC.

Spitalul Universitar Orebro a raportat că tratează cinci persoane cu răni prin împușcare și încă o persoană cu răni minore.

Conform autorităților locale, niciun copil nu se află printre victime.

Martorii descriu scene de groază. O studentă pe nume Marwa a povestit pentru TV4 Suedia cum ea și alți colegi au încercat să salveze viața unui bărbat împușcat în umăr, în timp ce alți trei oameni zăceau răniți pe podea.

„Este dificil să înțelegem amploarea a ceea ce s-a întâmplat astăzi", a declarat premierul Kristersson, care a descris ziua ca fiind „foarte dureroasă pentru toți în Suedia". El a asigurat că școlile din țară vor fi deschise miercuri, subliniind că nu mai există niciun risc pentru elevi.

