Criza din Iran lovește turismul: cât vor costa biletele de avion în această vară

Biletele de avion explodează ca preț în vara 2026. Criza din Iran lovește dur industria aeriană

Vara anului 2026 se anunță una dintre cele mai scumpe pentru călătoriile cu avionul. Pe fondul tensiunilor geopolitice și al creșterii accelerate a costurilor combustibilului, companiile aeriene transferă presiunea financiară direct asupra pasagerilor.

Biletele de avion se scumpesc accelerat în 2026

Prețurile biletelor de avion cresc semnificativ în 2026, iar sezonul estival riscă să devină cel mai costisitor din ultimii ani. Industria aeriană traversează o perioadă critică, după ce a acumulat pierderi de aproximativ 53 de miliarde de dolari de la debutul conflictului din Iran.

Una dintre principalele cauze este creșterea explozivă a costului combustibilului. Dacă în mod normal acesta reprezenta circa o treime din cheltuielile operaționale ale companiilor aeriene, în prezent ponderea a crescut semnificativ, afectând direct tarifele pentru pasageri.

Combustibilul s-a scumpit brusc, iar rutele devin mai lungi

În doar câteva săptămâni, prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat. Instabilitatea generată de conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat rutele energetice globale, provocând nu doar scumpiri, ci și incertitudine în aprovizionare.

În paralel, închiderea unor spații aeriene obligă companiile să ocolească zonele de risc. Acest lucru duce la zboruri mai lungi, consum mai mare de combustibil și costuri operaționale suplimentare.

Zboruri mai puține și locuri mai greu de găsit

Pentru a limita pierderile, mai multe companii aeriene au început să reducă numărul de zboruri. Rutele mai puțin profitabile au fost eliminate, iar frecvența curselor a scăzut, în special pe direcția Asia.

Efectele sunt vizibile deja: mai puține locuri disponibile, întârzieri mai frecvente și un sistem aerian tot mai aglomerat și mai puțin eficient.

Pasagerii suportă costurile crizei

Creșterea costurilor este transferată treptat către consumatori. Scumpirile sunt deja evidente și vor continua în lunile de vară, când cererea este la nivel maxim.

Companiile aeriene încearcă să-și protejeze profiturile, însă există riscul ca prețurile ridicate să descurajeze călătoriile. Cele mai afectate sunt rutele lungi, unde costurile sunt considerabil mai mari.

Vara 2026, sub presiune maximă pentru industria aeriană

Sezonul estival este esențial pentru veniturile companiilor aeriene, însă contextul actual pune o presiune uriașă asupra întregului sector. Fără o stabilizare rapidă a situației geopolitice, vara 2026 ar putea aduce tarife record, capacitate redusă și un nivel ridicat de incertitudine.

Specialiștii avertizează că efectele s-ar putea resimți mult timp după încheierea sezonului turistic.

Mediafax