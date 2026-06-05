Ai ulei de măsline în bucătărie? Poți prepara un unt de corp luxuriant în câteva minute

Din acest motiv, multe persoane investesc în creme și loțiuni scumpe care promit efecte spectaculoase. Totuși, unele dintre cele mai eficiente soluții pentru îngrijirea pielii pot fi preparate chiar acasă, din ingrediente naturale.

Un exemplu este untul de corp pe bază de ulei de măsline și unt de shea, o combinație bogată în vitamine, antioxidanți și acizi grași care hrănesc intens pielea și îi redau aspectul sănătos.

De ce este benefic uleiul de măsline pentru piele

Uleiul de măsline este folosit de mii de ani în ritualurile de frumusețe din zona mediteraneană. Bogat în vitamina E, polifenoli și antioxidanți, acesta contribuie la protejarea pielii împotriva uscăciunii și a efectelor radicalilor liberi.

În plus, uleiul de măsline ajută la menținerea barierei naturale a pielii și oferă o hidratare de lungă durată.

Atunci când este combinat cu unt de shea, rezultatul este un produs cu efect emolient puternic, ideal pentru pielea uscată sau deshidratată.

Rețeta de unt de corp cu ulei de măsline

Pentru prepararea acestui produs natural sunt necesare doar câteva ingrediente:

Ingrediente

100 g unt de shea nerafinat;

50 ml ulei de măsline extravirgin;

5-10 picături de ulei esențial de lavandă sau vanilie (opțional).

Mod de preparare

Topiți untul de shea la bain-marie. După ce s-a topit complet, adăugați uleiul de măsline și amestecați bine. Lăsați compoziția să se răcească ușor. Adăugați uleiul esențial ales. Introduceți amestecul în frigider pentru câteva ore, până se întărește. Scoateți compoziția și mixați-o cu un mixer electric până capătă o textură aerată, asemănătoare frișcăi. Depozitați untul de corp într-un recipient de sticlă cu capac.

Produsul poate fi păstrat într-un loc răcoros și utilizat timp de aproximativ șase luni.

Cum se aplică

Pentru rezultate optime, untul de corp se aplică după duș, pe pielea ușor umedă.

O cantitate mică este suficientă pentru a hidrata și catifela pielea. Produsul poate fi folosit pe întreg corpul, dar este deosebit de eficient pentru:

coate uscate;

genunchi aspri;

călcâie crăpate;

zone afectate de deshidratare.

Beneficiile untului de corp preparat acasă

Prepararea propriului produs de îngrijire vine cu mai multe avantaje:

nu conține conservanți sau parfumuri sintetice;

costă mult mai puțin decât produsele premium din comerț;

oferă hidratare intensă și de lungă durată;

poate fi personalizat cu diferite uleiuri esențiale;

conține ingrediente naturale și ușor de găsit.

O alternativă simplă la produsele cosmetice scumpe

Acest unt de corp cu ulei de măsline este una dintre cele mai simple rețete de îngrijire pe care le poți prepara acasă. Cu doar trei ingrediente și câteva minute de lucru, poți obține un produs hidratant, bogat în nutrienți și potrivit pentru utilizarea zilnică.

Pentru persoanele care preferă cosmeticele naturale, este o alternativă accesibilă și eficientă la numeroasele loțiuni și creme disponibile pe piață.