Valul de călătorii prilejuit de Anul Nou Chinezesc demarează înaintea unei vacanţe prelungite

Anul Nou Chinezesc, care marchează intrarea în Anul Calului potrivit zodiacului chinezesc, este marcat pe 17 februarie şi va fi însoţit de nouă zile libere în perioada 15-23 februarie.



Autorităţile speră că o vacanţă extinsă (vacanţa de anul trecut a fost de opt zile) ar putea determina consumatorii chinezi să cheltuie mai mult pe călătorii şi mâncare în perioada festivalului.



Mulţi consumatori chinezi sunt afectaţi de perspectiva economică nesigură şi preferă să economisească în loc să cheltuie.



Un oficial din domeniul planificării a spus săptămâna trecută că e preconizat un număr record de 9,5 miliarde de călătorii în perioada vacanţei, depăşind cele 9,02 miliarde de călătorii realizate anul trecut.



''Mi se pare că anul acesta este mai stresant de cumpărat bilete în comparaţie cu anul trecut. Spre exemplu, zborul cu care trebuie să mă întorc acasă este deja plin'', a spus Liu, în vârstă de 32 de ani, care călătoreşte luni de pe aeroportul Guangzhou. ''Dacă nu cumperi bilet devreme, preţurile fluctuează mult, se pot dubla chiar''.



Principalele platforme de călătorie au raportat că rezervările pentru Anul Nou Chinezesc în 2026 au depăşit deja nivelurile de anul trecut. Potrivit datelor Flight Master de la mijlocul lunii ianuarie, rezervările pentru zboruri interne pe perioada vacanţei au depăşit 4,13 milioane, cu 21% mai mult decât în anul precedent.



Oraşe cunoscute pentru patrimoniul lor cultural precum Huangshan, din provincia Anhui, Jingdezhen din Jiangxi, Quanzhou în Fujian, Foshan în Guangdong şi Zigong din Sichuan se numără printre cele mai populare destinaţii, potrivit agenţiei de turism Qunar.

AGERPRES