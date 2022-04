Cancelarul Austriei a avut o discuţie "directă" şi "dură" cu Putin, i-a cerut oprirea războiului

"Discuţia a fost foarte directă, deschisă şi dură, nu a fost o vizită de prietenie. Am evocat crimele de război din Bucha şi din alte locuri şi am subliniat că toţi cei responsabili trebuie traşi la răspundere. Am transmis că vor fi aplicate sancţiui suplimentare Rusiei atât timp cât în Ucraina mor oameni", a declarat Karl Nehammer, citat de publicaţia Die Presse.

"Am transmis mesajul important că acest război trebuie să fie oprit", a precizat cancelarul Austriei, primul lider occidental care efectuează o vizită la Moscova de la începerea conflictului militar dintre Rusia şi Ucraina. Sâmbătă, cancelarul Austriei s-a întâlnit la Kiev cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"Acum, îi voi informa pe partenerii noştri europeni despre discuţiile cu preşedintele Rusiei şi ne vom consulta asupra viitoarelor măsuri", a subliniat Karl Nehammer.

(sursa: Mediafax)