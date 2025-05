Planta care alungă insomnia. Calmează durerile și te ajută să ai un somn odihnitor

Infuzia de mac californian, numită la no măselariță, este considerat cel mai eficient remediu natural pentru inducerea somnului și reducerea anxietății. Aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), macul are efecte sedative, analgezice și antiinflamatoare, relaxează sistemul nervos central și favorizează un somn profund. Se administrează sub formă de infuzie, însă există și suplimente combinate cu valeriană sau passiflora.

Efectele infuziei de mac

Infuzia de mac californian (Eschscholzia californica) are câteva beneficii pentru organism.

Dureri ușoare

Pe lângă efectul sedativ, macul are și un ușor efect analgezic. Ameliorează migrenele, spasmele musculare și alte dureri asociate cu stresul psihic sau oboseala. Nu este un analgezic puternic dar poate contribui la reducerea durerii, mai ales dacă disconfortul este legat de stări nervoase sau tensiune psihică.

Echilibru emoțional

Consumul moderat poate sprijini starea generală de bine. Are efect calmant și stabilizator asupra emoțiilor, fiind folosită ca adjuvant în tulburări afective ușoare, cum ar fi melancolia, iritabilitatea sau stările depresive trecătoare.

Macul nu creează dependență

Macul californian nu creează dependență și nici toleranță. Poate fi consumată regulat, în cure scurte sau ocazional, fără riscul de efecte adverse severe sau pierderea controlului, potrivit dcnews.ro.