Când vor reveni băncile la nivelul dinainte de pandemie

Băncile europene vor reveni la nivelurile de performanță pre-pandemice în termen de trei până la cinci ani, potrivit unei analize a companie de consultanță Kearney.

Studiul „European Retail Banking Radar” urmărește 89 de bănci de retail din 22 de țări, dintre care 51 de bănci din Europa de Vest și 38 de bănci din Europa de Est.

Sprijinul guvernelor și gestionarea proactivă a riscurilor au atenuat cu succes lovitura anticipată. Cu toate acestea, una din 10 bănci a raportat pierderi iar profitul mediu pe client a scăzut cu 30%. În general, 70% dintre bănci au generat un profit mediu pe client de sub 100 EUR, comparativ cu 40% dintre bănci din anul anterior. În România băncile au înregistrat un profit mediu pe client în 2020 în scădere cu 16% comparativ cu anul precedent.

Băncile din 19 țări (din cele 22 de țări analizate) au raportat o scădere a veniturilor comparativ cu nivelurile din 2019, băncile britanice raportând cel mai mare declin, de 10%, iar băncile din România înregistrând o scădere de 4,5%. Un trend specific băncilor românești este diminunarea bazei de venituri din taxe și comisioane, ajungând la 29% din total venituri, în scădere cu 1,5 puncte procentuale față de anul precedent. Acest trend sugerează convergența dintre România și piețele dezvoltate din Europa, unde veniturile din dobânzi sunt dominante. De asemenea sistemul bancar din România începe să simtă competiția din zona de fintech și neobanks care operează într-un mediu optimizat și fără presiunile mediului bancar tradițional.

În ultimii cinci ani băncile au luat măsuri pentru a reduce costurile operaționale. În medie, numărul de angajați a fost redus cu 9%, iar rețelele de sucursale cu 19%. Primele 20% dintre băncile europene și-au redus numărul de angajații cu 16%, sucursalele cu 26% și au observat îmbunătățirea cost to income ratio de la 65% la 60%. Acestea fiind spuse, ultimele 20% dintre bănci și-au văzut raportul cost-venit crescând de la 53% la 68% - o performanță semnificativ scăzută. Eficienta operațională a băncilor românești nu s-a deteriorat semnificativ, înregistrând un cost to income ratio cu 0,3 puncte procentuale mai mare comparativ cu 2019, ajungând la 60%. Acest lucru provine pe de-o parte dintr-o scădere a veniturilor (-4,5%), echilibrată de o diminuare a costurilor operaționale (-3,9%).

„Nu există nicio îndoială că pandemia COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra băncilor de retail, dar consecințele au fost mai puțin severe decât previziunile de anul trecut. Acest lucru se datorează în mare parte intervențiilor care au fost puse în aplicare, cu multe lecții învățate din criza financiară globală. Credem că băncile europene vor reveni la performanța pre-COVID-19 în termen de 3 până la 5 ani, dar creșterea profitabilității va necesita reduceri de costuri de 35-45 miliarde EUR în acest timp. Traiectoria serviciilor bancare europene s-a schimbat cu siguranță, dar pe măsură ce ne adaptăm la ”noul-normal” pietele europene isi vor reveni, iar băncile vor avea ocazia să devină motorul redresării. Spre deosebire de situatia din criza financiară globală, băncile de retail au recâștigat încrederea clienților oferind sprijin financiar in perioadele succesive de lockdown. Ca atare, anticipăm că sectorul bancar european va fi în măsură să stimuleze redresarea și să devină mai puternic și mai performant în urma COVID-19”, spune Simon Kent, Partener și Global Head of Financial Services la Kearney.

Mediafax