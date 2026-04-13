Câștigătorii și învinșii alegerilor din Ungaria

După numărarea aproape completă a voturilor, Magyar a obținut 138 de locuri în parlamentul de 199 de mandate. Este o majoritate calificată, care îi oferă puteri extinse pentru a reforma statul maghiar.

Fidesz, partidul lui Orbán, a obținut doar 55 de locuri. Orbán și-a recunoscut înfrângerea și a anunțat că va activa din opoziție. „Vom servi țara noastră din opoziție", a declarat fostul premier.

Liderii europeni Ursula von der Leyen și António Costa scapă de unul dintre cei mai dificili parteneri din istoria recentă a UE. Orbán a blocat în repetate rânduri decizii critice ale Bruxelles-ului. A alimentat euroscepticismul și a subminat statul de drept în Ungaria, scrie Politico.

„Ungaria a ales Europa. Uniunea devine mai puternică", a reacționat von der Leyen.

Tinerii maghiari sunt un alt mare câștigător al acestor alegeri. Sondajele arătau că două treimi dintre maghiarii sub 30 de ani voiau plecarea lui Orbán. Concertele-protest din Budapesta au mobilizat sute de mii de tineri înaintea votului.

Jurnaliștii independenți au jucat un rol decisiv. Aceștia au dezvăluit legăturile dintre Budapesta și Kremlin. Au documentat modul în care serviciile secrete au acționat împotriva opoziției. Orbán controlase până acum 80% din mass-media maghiară.

Medicii câștigă și ei. Magyar a promis investiții publice suplimentare de 1 miliard de euro pe an în sănătate.

Zelenski l-a felicitat pe Magyar și s-a declarat gata de cooperare. Ungaria deblocează probabil împrumutul de 90 de miliarde de euro vetat de Orbán pentru Ucraina.

Dar Magyar se opune trimiterii de arme sau bani la Kiev. Se opune și accelerării aderării Ucrainei la UE. A promis un referendum pe această temă - o mișcare care, în contextul sentimentului anti-ucrainean din Ungaria, ar bloca practic procesul.

Alexander Soros, fiul miliardarului Goerge Soros, a reacționat public după rezultatul alegerilor din Ungaria, printr-o postare în care a transmis că „oamenii din Ungaria au vorbit și și-au luat țara înapoi”, descriind votul drept o respingere clară a corupției și a influențelor externe.

Mesajul lui Alexander Soros vine într-un context politic extrem de sensibil pentru scena ungară. Ani la rând, numele Soros a fost transformat într-un element central al discursului politic promovat de premierul Viktor Orbán și de partidul Fidesz.

George Soros, tatăl lui Alexander Soros, a fost prezentat în repetate rânduri în campaniile din Ungaria drept simbolul unei presupuse ingerințe externe, al influenței Bruxelles-ului și al rețelelor globaliste invocate de puterea de la Budapesta.

Pe de altă parte, vicepreședintele american, JD Vance, l-a vizitat pe Orbán la Budapesta pe 7 aprilie. L-a lăudat și a acuzat UE de amestec în alegeri. Trump i-a acordat lui Orbán cinci susțineri publice în ultimele șase luni. Toate au fost în zadar.

Putin pierde un aliat valoros în inima UE. Mass-media maghiară a dezvăluit convorbiri între ministrul de externe Szijjártó și Lavrov. Aceștia ar fi discutat despre deliberările interne ale UE privind sancțiunile contra Rusiei.

Rețelele de afaceri și think tank-urile finanțate de Fidesz riscă să-și piardă finanțarea. Magyar a anunțat înființarea unui birou care va investiga corupția și va recupera bunurile statului.

Extrema dreaptă europeană - inclusiv Le Pen și Meloni - pierde un aliat-cheie la masa negocierilor de la Bruxelles.

„Un masacru electoral”

Tinerii din Budapesta au luat cu asalt străzile capitalei, pentru a celebra victoria Tisza și "masacrul" electoral al lui Viktor Orban și Fidesz.

Budapesta a sărbătorit puternic seara alegerilor parlamentare. O mulțime importantă de tineri a luat cu asalt străzile capitalei, la auzirea informației că Tisza și Peter Magyar au câștigat alegerile parlamentare, îndepărtându-l pe Viktor Orban după o dominație de 16 ani.

Au fost focuri de artificii în spatele Parlamentului și mii de oameni care au cântat alături de Tisza „We Are The Champions”.

Tinerii au dansat în metrou și pe străzi. Alții au scandat: „Ruși, plecați acasă”.

„Un masacru al Tisza împotriva lui Orban”, au titrat ziarele favorabile lui Peter Magyar.

Presa rusă - registru sobru

Presa rusă a relatat într-un registru sobru și mai degrabă defensiv rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria, după ce Viktor Orbán a recunoscut înfrângerea în fața partidului Tisza, condus de Péter Magyar. Scrutinul din 12 aprilie a pus capăt celor 16 ani de guvernare Orbán.

„Kommersant” a titrat că Orbán a numit rezultatul „dureros și clar”, consemnând procentele și noua majoritate parlamentară. „Vedomosti” a mers puțin mai departe și a descris tabăra lui Péter Magyar drept una a „euro-optimiștilor”, subliniind că Tisza țintește majoritatea constituțională. În același registru de minimalizare, „Gazeta.ru” a mutat rapid discuția la întrebarea ce se schimbă pentru Rusia și l-a citat pe analistul Fiodor Lukianov spunând că pentru Moscova „nimic major” nu se va modifica.

Agenția rusă de stat TASS, care a publicat o analiză bazată pe declarațiile politologului german Aleksandr Rahr. Potrivit TASS, Rahr susține că, după eșecul partidului lui Orbán, Europa „se vede din nou în șa” și ar putea merge mai departe pe calea sprijinirii Ucrainei și a confruntării cu Rusia. Potrivit analizei publicate de Tass, varianta unei soluții pașnice și diplomatice pentru criza ucraineană, susținută de Orbán, „trece în trecut”, iar Ungaria riscă să devină un adept deplin al liniei de politică externă a UE, fără să mai blocheze prin veto deciziile Bruxelles-ului privind ajutorul și armamentul pentru Ucraina.

TASS a mai preluat ideea lui Rahr că premierul slovac Robert Fico ar rămâne practic singurul lider european care se opune actualei linii a Uniunii Europene în dosarul ucrainean.

(sursa: Mediafax)