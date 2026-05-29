Moscova contestă acuzațiile NATO: Liderul rus susține că drona prăbușită la Galați ar fi ucraineană

Vladimir Putin a declarat că tocmai a fost informat despre situația dronelor din România.

Președintele rus a afirmat că nimeni nu poate spune din ce țară provin dronele înainte de a examina resturile. Potrivit lui, „cel mai probabil a avut loc un incident cu o dronă ucraineană în România”.

Dronele ucrainene au zburat în diferite țări, iar prima reacție a fost întotdeauna „rușii au atacat”, a declarat Putin.

„Știți, poate vi se va părea ciudat, dar tocmai am aflat, înainte de a intra în această sală, mi s-a raportat că s-a întâmplat ceva cu o presupusă dronă a noastră. Dacă ați avea amabilitatea să-mi repetați, v-aș fi foarte recunoscător, vorbesc fără glumă, fără ironie, și aș comenta acest lucru. Plecând de la ceea ce știu… Ursula von der Leyen.

Nu știu, doamna von der Leyen nu a fost în România, nu a examinat rămășițele acestei drone.

Nimeni nu poate spune de unde provine un aparat de zbor sau altul până când nu se efectuează o expertiză a acestui aparat de zbor. Doar că știm că drone ucrainene au zburat și în Finlanda, și în Polonia, și undeva în țările baltice.

Prima reacție a fost exact aceeași ca acum, aici, în România. Ura, vin rușii, rușii lovesc. Apoi, după scurt timp, s-a dovedit că nu are nimic de-a face cu aparatele de zbor rusești, ci că sunt drone de origine ucraineană.

Au deviat de la traiectorie, fie sub influența unui sistem electronic de bruiaj (REP), fie din alte motive legate de imperfecțiunile datelor tehnice, au ajuns acolo și s-au prăbușit. În acest caz, cred că, cel mai probabil, este vorba tocmai de o astfel de situație. Dar dacă ni se vor transmite date obiective, așa cum am transmis noi odată, să zicem, reprezentanților administrației americane informații și resturile dronelor care au încercat să lovească una dintre reședințele președintelui Federației Ruse, le-am trimis pur și simplu acolo pentru expertiză.

Să ni le transmită, vom efectua o anchetă obiectivă și abia atunci, în acest caz, vom da o evaluare a ceea ce s-a întâmplat”, a spus președintele rus la Astana.

Vladimir Putin a adăugat că Rusia este pregătită să efectueze o anchetă obiectivă, dacă i se vor prezenta resturile dronei care s-a prăbușit în România.

„În România, cel mai probabil, a avut loc un incident cu o dronă ucraineană”, a spus el.

Nicușor Dan a explicat faptul că din roiul de 43 de drone ale Rusiei, mai multe au fost interceptate pe teritoriul Ucrainei iar una lovită cinetic la Reni în Ucraina a deviat pe teritoriul României, spre Galați, unde a fost interceptată cu doar 4 minute de a lovi blocul și nu a putut fi doborâtă.

