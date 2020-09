Ce spune inventatorul Noviciok despre neurotoxina cu care a fost otrăvit liderul opoziției ruse

Cercetătorul Vladimir Uglev este cel care a inventat neurotoxicul Noviciok, substanță cu care a fost otrăvit liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnîi. El declară că are remușcări din cauza faptului că a dezvoltată această armă chimiă în perioada Uniunii Sovietice, scrie EFE.



"Am un păcat pe conştiinţă. Eu am fost primul care a reuşit să creeze un tip de Noviciok. Era în decembrie 1975.

Am făcut-o în scopuri militare. O ştiam, aşa cum a ştiut-o şi Andrei Saharov când a dezvoltat bomba cu hidrogen.

Însă în acele vremuri nu ţi se cereau lucruri, ţi se dădeau ordine", spune acesta.

El a explicat faptul că niciunul dintre cercetătorii care au lucrat la proiectul ultrasecret, nu se gândea că aceasta va fi folosită ca armă teroristă.

Uglev are 73 de ani și, timp de 15 ani, s-a dedicat dezvoltării acestei substanțe, într-un laborator din regiunea Saratov.

Acesta a mai povestit că îl înțelege pe Mihail Kalaşnikov, inventatorul celei mai folosite puşti din lume, AK-47, şi care, înainte de a muri, a mărturisit că se simte vinovat că a creat o armă care ucide oameni în întreaga lume.



"Ceea ce încă nu ştim deocamdată este ce tip de Noviciok a fost folosit", comentează Uglev, în contextul în care sunt patru agenţi din clasa Noviciok, trei sub formă de pudră şi unul în formă lichidă.



Inventatorul îşi aminteşte că, în cazul otrăvirii la Londra a agentului dublu Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia, englezii au reuşit să demonstreze că atacatorii au folosit aceeași neurotoxină.

El spune că pentru otrăvirea acestuia a fost nevoie doar de două-trei miligrame de substanță.

"Nu ştiu cum de n-a murit. Poate pentru că a intrat rapid în comă sau pentru că medicii i-au dat un antidot. Sau poate nu a băut tot ceaiul", speculează Uglev.



Acesta crede că doar autoritățile puteau folosi o astfel de substanță. "Noviciok-ul nu poate fi produs într-un şopron. Este un proces foarte complicat", spune el.



Întrebat de ce crede că guvernul rus continuă să nege existenţa Noviciok-ului, Uglev susţine că problema îl depăşeşte.

"Este ca şi cum i-ai cere unei persoane normale să înţeleagă un schizofrenic".



Uglev consideră că el este "un duşman al poporului" din 1990, când a renunțat la activitatea științifică. El şi-a atras furia serviciilor secrete în 1993 când, împreună cu Vil Mirzaianov, în prezent exilat în SUA, a denunţat faptul că Rusia continua să realizeze experimente cu arme chimice, în pofida angajamentelor internaționale că le va distruge.



"De atunci sunt sub controlul serviciilor de resort", susţine Uglev, referindu-se la Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB).

Spre deosebire de alţi oameni de ştiinţă, Uglev dă asigurări că nu va face niciodată publică formula neurotoxinei.