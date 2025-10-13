x close
de Redacția Jurnalul    |    13 Oct 2025   •   10:33
Cei șapte ostatici eliberați au ajuns la o bază militară israeliană pentru controale medicale

Matan Angrest, frații Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dala, ostaticii eliberați, luni dimineața, au ajuns la o bază a Forțelor de Apărare ale Israelului.

Armata israeliană a anunțat că ostaticii eliberați au fost aduși în siguranță la baza militară din apropierea Fâșiei Gaza.

Aceștia urmează să fie supuși unor controale medicale și psihologice inițiale pentru a li se evalua starea de sănătate după perioada petrecută în captivitatea Hamas.

În urma verificărilor medicale, ostaticii eliberați urmează să se întâlnească cu familiile lor.

Luni, guvernul de la Ierusalim a confirmat eliberarea ostaticilor și că aceștia se află în custodia IDF.

Potrivit The Times of Israel, 20 de ostatici urmează să fie eliberați în cadrul actualului acord, după luni de negocieri mediate internațional.
 

(sursa: Mediafax)

