Cel mai bun lunetist din lume a ajuns în Ucraina să lupte împotriva forțelor ruse

"Trebuie să ajut pentru că oamenii de aici sunt bombardaţi doar fiindcă vor să fie europeni şi nu ruşi", a spus acesta.

Porecla sa este „Wali" și a luptat anterior în Irak, Afganistan și Siria. Face parte din Regimentul Royal Canadian 22. Și-a obținut porecla în Afganistan, făcând parte din unitatea de elită JTF-2.

Este considerat cel mai bun lunetist din lume, reușind un record de ucidere la distanța de 3,5 km. Omoară în medie circa 5-6 persoane pe zi, ajungând însă la un record de 40 de oameni într-o zi, devenind o legendă la nivel mondial.

Numele său adevărat nu este cunoscut, deși a apărut în mai multe emisiuni de televiziune. Este căsătorit și are un băiețel de un an.

