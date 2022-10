Charles Michel: Liderii UE au "ambiţia comună" de reducere a tarifelor la energie

"Rusia a lansat o rachetă energetică asupra continentului european şi asupra lumii. Importanţa acţiunilor de acum este în sensul reducerii consumului şi a cererii. Liderii UE au ambiţia comună de a reduce preţurile la energie", a declarat Charles Michel, prin Twitter, la finalul reuniunii informale a Consiliului European, desfăşurată la Praga.

"Ne confruntăm cu o criză energetică. Am avut ocazia de a aborda trei subiecte pentru care credem că sunt esenţiale acţiuni europene. Pe de o parte, este important să aplicăm acum măsuri de reducere a consumului şi a cererii. În al doilea rând, avem problema siguranţei surselor de aprovizionare. Am lucrat multe luni pentru a ne asigura că stocurile pot fi umplute cât mai mult. Al treilea element este preţul. Vreau să confirm astăzi că am simţit în rândul liderilor europeni ambiţia comună de a reduce preţurile la resursele energetice. Reuniunea de astăzi va fi percepută ca un moment strategic care să ne orienteze spre următoarea reuniune a Consiliului European, care trebuie să fie oportunitatea de a face paşi înainte şi de a lua măsurile necesare", a subliniat Charles Michel în conferinţa de presă organizată la finalul summitului informal de la Praga.

(sursa: Mediafax)